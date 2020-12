Un mondo a misura di bambino dove poter esprimere la propria creatività e sognare attraverso i libri. Così si presenta "I piccoli chi", la nuova libreria per piccini voluta fortemente da Rossella Maldera che ospiterà al suo interno il franchising di giocattoli Eurekakids.

L'idea di creare uno spazio da dedicare ai bimbi nasce dai suoi due figli, dal lavoro nella cartolibreria di famiglia che proprio quest'anno festeggia i 25 anni e dall'impegno nella promozione della lettura. Il continuo contatto con i bambini, con le loro esigenze e quelle dei loro genitori, i tanti libri letti, scelti, proposti e allineati sullo scaffale. Qui affonda le radici il sogno della "libraia" Rossella. Sogno che finalmente è diventato realtà.

Una scelta un po' controcorrente, in periodo di covid e di forte concorrenza del commercio on-line. Un timore superato grazie alla caparbietà, al sostegno della famiglia e all'appoggio di Eurekakids che, con i suoi giocattoli educativi ed ecofriendly, costruiti con materiali di qualità, e con la sua idea di franchise, ha convinto Rossella. Oltre a poterli acquistare fisicamente da "I piccoli chi", i giocattoli si possono ordinare online su eurekakids.it e ritirare in negozio, sfruttando l'ampio catalogo a disposizione.

Non solo libreria, non solo negozio di giocattoli. "I piccoli chi", una volta superata l'emergenza sanitaria, sarà soprattutto un luogo d'incontro dove nonni e nipoti, mamme, papà e figli potranno condividere del tempo assieme. Leggendo, partecipando alle iniziative che, man mano, verranno organizzate o festeggiare un compleanno. Tra i servizi a disposizione anche una postazione per l'allattamento e una stazione pit stop per il cambio dei bimbi.

«I miei piccoli mi hanno donato uno sguardo nuovo sul loro mondo - scrive Rossella - e ho voluto restituire loro un posto che fosse all’altezza dei loro sogni. Finalmente posso stringere tra le mani la chiave di questo mondo».

"I piccoli chi" è in viale Ettore Fieramosca,1. Per informazioni 320.4608259.