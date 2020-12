La Sanb spa «è di tutti»: ecco come contattarla

ll sito internet ufficiale, gli uffici, il numero del centralino, il ticket, le pagine facebook per ogni singolo Comune e un numero whatsapp abilitato a ricevere le segnalazioni dei cittadini. Sono questi gli “strumenti” che la Sanb spa – Servizi ambientali nord barese – mette a disposizione dei cittadini per favorire una accessibilità, semplice, diretta e tempestiva.

«Come stiamo ripetendo dall'inizio di questo servizio unitario a gestione interamente pubblica – spiega Avv. Nicola Toscano, amministratore unico Sanb - vogliamo fortemente che gli utenti sentano e vedano Sanb come qualcosa che gli appartiene. Per questo abbiamo da subito voluto curare e allestire un sistema di comunicazione e accesso ai servizi articolato su varie possibilità. Ed è tutto spiegato sul nuovo sito web – www.sanbspa.it - che da alcune settimane si presenta con la sua nuova veste grafica».

Come potrete notare è articolato in sei sezioni (amministrazione trasparente, portale telematico, gare, mission, apri un ticket, servizi ai cittadini e news) e riporta tutti i riferimenti utilizzabili per contattare la Sanb (numeri di telefoni, indirizzi, orari e indirizzo mail).

Inoltre ci sono le pagine facebook, esistono dal 14 settembre e vengono aggiornate ogni settimana. “In copertina”, come potrà verificare facilmente chi frequenta i social, c’è scritto a caratteri cubitali il numero di telefono abilitato a ricevere le segnalazioni dei cittadini tramite whatsapp (393.8434995).

La collaborazione con i cittadini e le associazioni del territorio è per noi una grande ricchezza. Non a caso, come potrete facilmente notare, sulle pagine facebook abbiamo sempre il piacere di pubblicare o condividere le immagini delle iniziative lodevoli che vengono organizzate sul territorio. L’obiettivo primario resta sempre la cura dell’ambiente in cui viviamo, nella consapevolezza che solo il senso civico e il rispetto delle buone prassi fanno la differenza. Si sta anche mettendo a punto, proprio in questa ottica, l'idea di un osservatorio dei cittadini, per ogni Comune, che veda la partecipazione attiva di rappresentanti delle associazioni operanti sui territori. Le restrizioni sanitarie per l'emergenza pandemica hanno invece indotto a posticipare alcune iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento scuole-famiglie che sono state programmate e che verranno messe in campo appena possibile».

Tutti i recapiti Sanb spa