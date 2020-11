Quando un’azienda di famiglia punta sull’impegno e sul duro lavoro quotidiano i risultati non tardano ad arrivare. È il caso di Fariello Car Point, uno dei più grandi centri servizi auto di Corato, nato negli anni Settanta per volontà di Cataldo Fariello e ormai da diversi anni gestito dai figli Luigi, Antonella e Alessandro.

Il passaggio di testimone ha dato i suoi frutti, infatti negli ultimi anni, l’attività ha conosciuto un’espansione senza precedenti al punto che oggi Fariello Car Point è un vero e proprio centro multiservizi che comprende un’officina meccanica, una carrozzeria, un’area pneumatici (gommista), una zona elettrauto e una dedicata ai cristalli. Il parco clienti è cresciuto, offrendo assistenza anche nel settore pubblico a vetture della polizia, dell’ufficio postale, dell’acquedotto e non di rado alle ambulanze.

Da marzo 2019 il cambio di sede ha celebrato la felice collaborazione tra Fariello e Arval, uno dei più grandi network di autonoleggio a livello internazionale. Alcuni tra i requisiti per entrare nel Network preferenziale Arval: elevati standard di assistenza, manutenzione e cura dell’auto, la presenza di un’area accettazione, la disponibilità di un parcheggio custodito, molteplici servizi come presa e riconsegna dei veicoli, lavaggio, disinfezione, veicolo sostitutivo. Tutti servizi che Fariello sa garantire appieno.

«Arval BNP Paribas assegna annualmente gli Arval Awards – spiega Alessandro Fariello – una serie di premi che attestano la qualità delle officine Arval Premium Center, presenti all’interno del network, per essersi distinte in particolari categorie: soddisfazione del cliente, durata del fermo tecnico, disponibilità di auto sostitutive e riparazione rapida. È proprio in quest’ultima categoria, denominata Airepair, che siamo primi classificati in Italia con il partner BASF. Inoltre, Arval ci ha riconosciuto il premio per l’eccellenza dei nostri servizi. La rete Arval conta più di 10 mila officine convenzionate in tutta Italia ma ne sono state selezionate solo 185 come centri con maggiori potenzialità, tra cui ci siamo anche noi. Purtroppo, a causa del Covid non si è ancora tenuta la convention annuale per la consegna dei premi quindi tutto è avvenuto in sordina, ciò nonostante siamo felici di aver conseguito questi risultati prestigiosi a livello nazionale.

L’emergenza coronavirus sta avendo un grande impatto nel nostro settore e nell’economia in generale. Anche se, il mondo dell’autonoleggio negli ultimi anni sta vivendo un enorme sviluppo – perché rappresenta un’alternativa valida all’acquisto di un’auto di proprietà – è chiaro che negli ultimi tempi la pandemia ha limitato moltissimo gli spostamenti e di conseguenza si è notevolmente ridotta la necessità dei nostri servizi di riparazione e assistenza, effettuando meno tagliandi e meno cambi gomme.

Quando la situazione sarà sotto controllo e l’emergenza Covid sarà solo un brutto ricordo, potremo programmare nuovi investimenti, con uno slancio più forte per recuperare quanto abbiamo perso in questi ultimi mesi. L’ottimismo generalizzato ci restituirà sicuramente la voglia di reagire.

In azienda abbiamo sempre creduto nelle possibilità del futuro, scegliendo di rimanere al sud, nella nostra amata città. Una scelta abbastanza controcorrente considerando la tendenza di moltissimi giovani a cercare fortuna altrove. Io e i miei fratelli, invece, abbiamo avuto il coraggio di impegnarci qui, con quello che avevamo a disposizione. Una scelta che alla fine si è rivelata vincente».

CONTATTI

Sede: S.P. 231 Andria-Corato Km 35+100

CAP: 70033 Corato

Sito www.fariellocarpoint.it

E-mail: info@fariellocarpoint.it

Telefono: 0808984162

Fax: 0808984162