Si chiama Wave Il detersivo in fogli e siamo certi farà parlare di sé, il geniale ed innovativo modo di concepire il mondo del bucato. Una vera e propria rivoluzione, culturale!

Wave non è il solito detersivo in polvere o in capsule, ma per la prima volta sul mercato, un detersivo in fogli a base di componenti totalmente naturali.

Nessun flacone, nessun misurino, solo un foglio,che si divide e si ripone nel cestello, e che si scioglie dopo il lavaggio senza lasciare alcuna traccia. Si divide, si mette e sparisce.

Wave è un prodotto Eco Friendly, che rispetta i tessuti e protegge la salute della pelle perché non contiene fosfati, 1,4-Dioxano, parabeni, aromi sintetici e sbiancanti ottici. È ipoallergenico e antibatterico, per questo è particolarmente consigliato per lavare i vestiti dei bambini. Wave riduce gli ingombri sostituendo il fustino: 16 lavaggi in solo 50 grammi, con un minore impatto anche sull’ambiente. E fa risparmiare perché con il foglio non si spreca prodotto, ha una lunghissima durata e un costo competitivo.

A fare da madrine nonché brand ambassador del progetto, il brand Wave ha deciso di puntare sudue testimonial d’eccezione: le Donatella. La loro carica saprà presto conquistare consumatrici giovani, mamme moderne e non, attente a rispettare l’ambiente per un mondo sempre più pulito.

In questi giorni le due testimonial sono state a Bisceglie per girare una serie di spot tv e web che accompagneranno il progetto Wave in questi mesi su media quali, tv, stampa e web.

La campagna è stata ideata e pensata da Tommy Dibari, scrittore e autore televisivo italiano L’agenzia che si occuperà del lancio di comunicazione sia a livello nazionale che internazionale è la Kando di Divenuto Marco.

Questa l’intervista rilasciata dalle Donatella in esclusiva per Livenetwork.it presso lo studio fotografico diretto da Donnie Garcia.

Vi vediamo spesso in Puglia, a cosa è legata la vostra presenza?

“Siamo molto legate e innamorate della Puglia, spesso ci veniamo per motivi di lavoro ma appena possibile veniamo in Puglia per trascorrere le nostre vacanze. Amiamo il Salento. Non solo, dellaPuglia ci piace molto l’ospitalità e il buon cibo ed apprezziamo moltissimo la professionalità e l’elevato livello di preparazione di tutti coloro con i quali lavoriamo”.

Cosa vi ha portato a sposare il progetto Wave?

Fresca di maternità Sivia Provvedi ha dato alla luce a luglio la piccola Nicole ha cosi dichiarato:

“E’ un progetto innovativo ed estremamaente funzionale, pratico e soprattutto rivoluzionario per l’ambiente. Tutto parte da noi e da piccoli gesti quotidiani necessari per tutelare l’ambiente. Abbiamo sposato il progetto Wave perche grazie a un prodotto totalmente biodegradabile ed ecologico possiamo contribuire a lasciare un mondo più pulito e sano ai nostri figli.”

Distributore in esclusiva per la Puglia:

BLUGENIA SRL (Massimiliano Pasquetto)Tel. +39 377 7046687