Peterland è arrivato in città. Un nuovo concept di fast casual food, nato dalla collaborazione di Max BurgerStore con i marchi MasterChipsAmsterdam e Peterland, simboli dello street food italiano ed europeo.

La mission è offrire una ristorazione di alta qualità, con materie prime selezionate, nostrane, italiane e internazionali. Tutti i prodotti di Peterland vengono preparati al momento, in modo semplice e naturale, come se fossero fatti in casa. Un menù ricco, studiato per accogliere e soddisfare tutti, dai bimbi agli adulti.

Peterland è un fast food differente con una forte anima take away, che unisce cordialità, accuratezza, igiene e competenza. Ogni giorno, negli store della catena, vengono venduti su tutto il territorio nazionale migliaia di prodotti che si contraddistinguono per sapore, qualità e convenienza.

Partiamo dagli appetizer: le patatine originali MasterChips, direttamente da Amsterdam. Patate fresche di prima scelta selezionate, tagliate a mano, cotte al momento e servite in sfiziosi cuoppi. La certificazione O.A.C. (Original Amsterdam Chips) garantisce l'inconfondibile sapore degli snack serviti in Olanda: patatine dorate e saporite, morbide dentro e croccanti fuori.

Oltre alle patatine Peterland offre una linea di pollo (non ricomposto) di filetti interi con panatura Corn Flakes per dare ulteriore gusto e croccantezza e diverse prelibatezze del mare, tutte da gustare. È disponibile anche una linea vegan e vegetariana unica ed esclusiva, dedicata a coloro che amano mangiare vegano con specialità a base di verdure miste e hamburger 100% vegetali. Un esempio? Abbiamo portato a Corato l'originale Bayon Burger, l'hamburger dal gustoso sapore di carne ma che non è carne.

Il piatto forte di Peterland è l'hamburgeria con carni di manzo 100% di prima scelta: Fassona, Chianina, Scottona, Marchigiana, Angus irlandese e Black Angus americano. Non solo carne bovina. Da Peterland c'è anche il cavallo fornito da una macelleria locale, il Pulled Pork e il pesce: filetto di pesce azzurro, salmone, polpo. Tutto rigorosamente certificato. Hot dog e toast con pane artigianale in versione King Size di 15 x 19 cm.

Ad accompagnare i nostri prodotti la più grande offerta di salse mai vista, oltre 25 tipi di salse diverse provenienti da Olanda, Belgio e molte di nostra produzione nazionale. Per chi vuole seguire una linea salutare e nutriente proponiamo delle buonissime e freschissime insalate. Per i bimbi menù dedicati. Una linea di dolci golosissimi: pancake, waffle, churros, donuts e torte.

Ampia la selezione di bibite classiche, birre, succhi e bevande esclusive, introvabili in Italia, direttamente dagli Stati Uniti.

Vi aspettiamo a Corato in Piazza XX Settembre 47 tutte le sere dalle 18:30 alle 24:00. Mercoledì riposo.