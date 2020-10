Nel cuore di Corato in un’antica struttura in pietra risalente al 1684 sorge il Borgo un bellissimo B&B dotato di tutti i comfort del caso per quanti amano quella bellezza che il tempo non consuma ma, al contrario, sa impreziosire. Sentirsi a casa provando la sensazione di vivere, anche solo per un giorno, in un antico borgo pugliese, è questa l’idea proposta dai gestori del B&B. La struttura si affaccia su Largo Abbazia, luogo di grande rilevanza storica anche per la presenza di quel che un tempo era un monastero benedettino e dove nel corso degli anni si sono alternate numerose attività artistico-culturali, non ultime le riprese del celebre film Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller.

Un intimo borgo di paese serba sempre in sé tracce di un’antica bellezza a cui si può facilmente accedere proprio a partire dal B&B. Inoltre, da qui si raggiungono facilmente bar, negozi, cinema e ristoranti e tutti i luoghi ideali per un turismo culturale che non vuole rinunciare alle comodità. Il Borgo B&B, infatti, è dotato di tutti ciò che serve: dal Wi-Fi gratuito al servizio di pulizie giornaliero; dalla ricca colazione al bagno in camera, ogni aspetto della struttura punta a far sentire gli ospiti come a casa.

Le quattro camere ampie e luminose sono finemente arredate e tra il sapore antico della struttura originaria e tutte le comodità possibili – riscaldamento, aria condizionata, terrazzino, tv, frigo – Il Borgo B&B è un luogo a misura di comfort. Ogni camera è caratterizzata da rifiniture di pregio che conferiscono a ciascuna una propria unicità e un’atmosfera intima e accogliente.

Per gli amanti delle gite fuori porta, i gestori di questo esclusivo B&B fanno della loro gentilezza e dell’accoglienza la propria forza e per questo hanno sempre ottimi consigli da dare sulle località da visitare e sulle particolari bellezze del territorio. Peraltro, la struttura è convenzionata con diverse realtà operanti nel settore delle escursioni per garantire agli ospiti un soggiorno indimenticabile.

Sistemi di pagamento sicuri e personale multilingue completano il quadro dei molti servizi che Il Borgo B&B, aperto per tutto l’anno, offre ai suoi graditi ospiti alla ricerca di un relax che qui è di casa.

CONTATTI

Sede: Largo Abazia, Vico Tarantini, 6 – 70033 Corato BA

Tel. 0803212239

Sito: http://www.ilborgobeb.it/

Facebook: Il Borgo B&B

Instagram: ilborgo1684