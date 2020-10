Puglia e RCA auto, le dritte per contenere i costi senza rinunciare alla protezione

L'RCA è una delle spese che maggiormente grava sul budget familiare, quindi è opportuno individuare una polizza assicurativa dai prezzi contenuti che offra comunque un livello di copertura soddisfacente, in base alle proprie abitudini di guida.

Segugio periodicamente effettua delle ricerche per valutare il prezzo medio da Regione a Regione. In Puglia il miglior prezzo medio è di circa 471€. La città più cara è Foggia, dove invece il best price si attesta sui 568€, circa 100€ in più rispetto alla media.

La Puglia è una delle regioni con il maggior tasso di sinistrosità, quindi l'aumento dei premi assicurativi finali è una naturale conseguenza.

Una delle soluzioni più indicate per calmierare i costi è l'installazione della scatola nera, prevista dalle principali assicurazioni auto del settore, come ad esempio Genertel.

La cosiddetta black box, la cui installazione è gratuita, premia gli automobilisti più virtuosi attuando uno sconto al rinnovo della polizza. Le stesse compagnie sono maggiormente tutelate da eventuali frodi assicurative e possono garantire premi più competitivi.

La scatola nera inoltre risulta importantissima in caso di incidente, poiché consente di individuare rapidamente il veicolo ed inviare soccorsi.

Genertel si fa apprezzare per una serie di plus, come l'offerta molto ampia e variegata di garanzie accessorie, ed un servizio assistenza sempre attento alle esigenze dei clienti.

Le garanzie accessorie sono servizi aggiuntivi che possono essere inserite all'interno dell'RCA.

Anche se potrebbero far lievitare il premio finale, offrono sicuramente una tutela maggiore. Bisogna però scegliere attentamente in base alle proprie abitudini al volante.

Per un neopatentato ad esempio sarebbe consigliabile sottoscrivere una polizza “infortuni conducente”; la “cristalli” è più indicata per chi percorre strade dissestate e sconnesse; la “furto e incendio” è adatta per chi non dispone di un garage o un box privato, e/o deve spesso parcheggiare il veicolo su strada pubblica.

Proprio la polizza furto e incendio fa registrare un aumento percentuale di sottoscrizioni del 15%, contro il 29% della media nazionale. Risulta una percentuale ancora piuttosto bassa, soprattutto se si considera che la frequenza dei furti nella regione pugliese è una delle più alte in tutta Italia.

Per sottoscrivere una polizza valida bisogna considerare non solo il prezzo, ma anche il contenuto assicurativo. Tra i fattori da prendere in considerazione ci sono principalmente lo stile di guida, le rivalse e gli eventuali scoperti e franchigie.

Per ottenere prezzi più contenuti è sicuramente consigliabile affidarsi ad assicurazioni dirette online, che garantiscono mediamente premi più competitivi rispetto a quelle tradizionali, e risultano più pratiche da gestire da pc o smartphone.

CONTATTI

Sito web: genertel.it

Assistenza clienti: 800 20 20 20 +39 040 6768666

Assistenza sinistri: 800 20 20 40 +39 0406768600