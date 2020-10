Vendemmia alle Masserie Zucaro

Un appuntamento da non mancare quello proposto dalle Masserie Zucaro che come di consueto anche quest’anno aprono le porte della tenuta a chiunque voglia partecipare alla vendemmia. L’esperienza coinvolge gli ospiti della masseria nella filiera corta della vendemmia che comprende il taglio dell’uva, la pigiatura dei grappoli alla vecchia maniera e infine la trasformazione dell’uva in mosto. Come da tradizione, Le Masserie Zucaro offrono particolari forme di evasione dalla frenesia dei ritmi quotidiani per vivere un tempo più lento. Non a caso la tenuta, fresca di ristrutturazione, si propone come luogo ideale per staccare, per prendersi una pausa dal trantran giornaliero, per seguire il tempo dell’adagio e ricondurre gli ospiti alle radici della tradizione pugliese, nella superba cornice della Murgia.

Molte le possibilità di relax in un posto come Le Masserie Zucaro che peraltro dispongono di cinque bellissime camere di charme, per chi vuole optare per una permanenza più lunga. Ci si può rilassare nella jacuzzi sul tetto per poi gustare le prelibatezze del ristorante, preparate con cura da uno staff d’eccezione che rielabora i prodotti dell’orto della masseria in chiave gourmet. Escursioni, panorami, giri in bici sono solo alcuni degli “Adagi di Puglia” che Le Masserie Zucaro offrono ai loro ospiti.

Sabato 10 ottobre dalle 16.00 alle 20.00, in occasione della vendemmia autunnale, i vigneti di proprietà della tenuta sono aperti a famiglie, bambini e a quanti conoscono bene il valore delle tradizioni locali e regionali. La ricchezza di un’esperienza come quella della vendemmia che viene condivisa da grandi e piccoli in egual modo, rafforza il senso di appartenenza e di consapevolezza delle nostre radici, generando passioni diverse e alternative anche nei bambini che, in questo evento, possono scoprire il legame con la terra e con la natura. Inclusa nell’esperienza c’è una merenda speciale preparata in masseria apposta per chi aderirà all’iniziativa.

Non c’è modo migliore di inaugurare l’autunno se non con una bella vendemmia in una tipica masseria pugliese. Le Masserie Zucaro si confermano anche in questa occasione il posto giusto per vivere esperienze indimenticabili e per scoprire che c’è gioia anche nelle cose più semplici.

CONTATTI

Sede: C.da Posticchio A.C.

Tel. 0883 1955528

Cell. 389 6473686

E-mail: info@lemasseriezucaro.it

Facebook: Le Masserie Zucaro

Instagram: lemasseriezucaro_