L’ “Asd Arte&Balletto” in via Ferrini 11, attraverso l’osservanza delle indicazioni anti Covid, riapre l’anno accademico dopo il difficile periodo della scorsa primavera.



La scuola di danza, aperta a tutte le fasce d’età, propone corsi di Danza Classica, Metodo RAD (Royal Academy of Dance), e corsi di Laboratorio Coreografico, tenuti dall’insegnante e direttrice artistica maestra Anna Maria Zaza.

“Arte & Balletto” si distingue per essere l’unica a Corato a proporre corsi di Danza Aerea con la maestra Antonella Lippolis e il maestro Roberto Vitelli, ballerini della “Compagnia Eleina D” e dello spettacolo “Hell in the Cave”.

La novità è rappresentata dal maestro Michele Colaizzo, formatosi in diverse scuole private sul territorio pugliese; è entrato nella compagnia giovanile “Junior Dance Company” (Bari) di Sara Accettura, dove ha approfondito i suoi studi e ha perfomato lavori di coreografi nazionali e internazionali (tra cui Kerry Nicholls, Ostnat Kelner, Yoshua Cienfuegos,ecc.); ha perfezionato i suoi studi presso “Codarts, University of the Arts” (Rotterdam) e dal 2017 al 2019 è stato danzatore per la compagnia “AltraDanza” (Bari), diretta da Domenico Iannone. L’insegnante, oltre alla classe di Danza Contemporanea di Livello Avanzato (presente già dall’anno scorso), si dedicherà ai corsi di Danza Contemporanea per i più piccoli, e al corso “Vaganova”, celebre metodo russo di Danza Classica.

Inoltre, per i più piccini, la scuola offre la possibilità di iscriversi al corso di Hip Hop, con il maestro Alessio Giannico. Per i più grandi, invece, i corsi di Pilates e Bungee Dance sono un’ottima alternativa per prendersi cura di sé stessi e mantenere il proprio corpo allenato. Nello specifico, le lezioni di Bungee Dance sono assai richieste già dall’anno scorso e catturano l’interesse di molte persone.

“Arte & Balletto” si avvale, nella creazione dei saggi-spettacolo di fine anno accademico, della collaborazione con il dott. Pierluigi Auricchio, da vent’anni attivo con numerose scuole di danza e che si occupa dell’adattamento narrativo, della consulenza musicale e della regia.

Tutte queste attività vengono svolte nel rispetto delle regole: classi a numero chiuso, distanziamento di almeno un metro, misurazione della temperatura all’ingresso, igienizzazione di tutti i materiali e dell’ambiente a inizio e fine lezione, accesso vietato negli spogliatoi, nelle sale e nella reception. Ma tutto ciò non toglierà la possibilità all’insegnante e alle allieve di partecipare ai concorsi, agli stage e soprattutto agli esami a cui ogni anno si sottopongono.

Infine, è possibile avere un’idea dell’alto livello tecnico della scuola di danza attraverso un video promozionale girato al Castel Del Monte, che vede protagoniste le allieve in un momento di alto livello artistico. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Arte & Balletto Corato Centro Formazione Danza”.

«Vi aspetto per le iscrizioni e per maggiori informazioni, tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.30 presso la sede in via Ferrini 11» commenta l’insegnante Anna Maria Zaza.