La scuola dell'infanzia dell’Istituto Comprensivo Battisti-Giovanni XXIII dà inizio al nuovo anno scolastico, puntando sulla valorizzazione degli spazi verdi di cui dispone e accogliendo i piccoli all'aperto nella pineta adiacente la scuola, in un'ottica di ambienti educativi integrati.

Lo spazio all'aperto è stato adeguatamente allestito con angoli ludico-didattici al fine di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, il diritto all'educazione, alla cura e al benessere dei bambini.

Inoltre è stato attivato, grazie alla tenace volontà della Preside Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo, in accordo con il Comune di Corato, un percorso di riqualificazione degli spazi interni ed esterni alla scuola, che possano garantire , non solo il distanziamento, limitando i rischi di contagio, ma soprattutto maggiore benessere per i piccoli e per l'intera comunità scolastica.

Tale organizzazione prende spunto dalla pedagogia di Maria Montessori che riconosce lo spazio esterno e il contatto con la natura come parte integrante dei processi educativi.

Con entusiasmo, gioia e serenità i genitori hanno affidato i propri piccoli a un team di docenti professionale e sensibile alle dinamiche emotive e affettive dell'età evolutiva.