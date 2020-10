Movie Cafè, aroma di novità

Quanto può costare oggi degustare l'arte del caffè abbinata ad una tradizione pasticciera storica? Dal Movie Cafè, solo 1€. Ma solo per questa settimana (dal 5 all’11 ottobre) per brindare al dodicesimo anno di onorata carriera. Movie Cafè è riuscito dopo tutto questo tempo a preservare lo spirito e l’entusiasmo del primo giorno in un settore molto particolare come quello della caffetteria e della ristorazione.

Questa è la piccola grande impresa del Movie che, in pieno lockdown, ha deciso di rinnovare la sua immagine e rilanciare la propria presenza sul territorio.

Un restyling totale per rendere più sicura, comoda e accogliente la pausa relax di una clientela divenuta ormai una vera e propria famiglia.

L'ampia saletta esterna – con circa 50 posti a sedere, grazie alla completa copertura riscaldata – si appresta a essere la protagonista indiscussa della stagione invernale ricca di eventi e appuntamenti. Il primo, è quello più goloso: la classica colazione, caffè e cornetto, ad un prezzo mai visto. Cliccando su questo link si accede alla piattaforma del Movie. Basta rispondere a tre semplici domande per scaricare il coupon che vi spalancherà le porte del piacere a solo 1€.

La promozione non è valida per l'asporto. D'altronde, meglio di una colazione al bar c’è solo la colazione al Movie Cafè.

Ecco quali sono i servizi che Movie Cafè mette a disposizione dei suoi clienti:

Programma fedeltà con catalogo premi

Saletta interna ed esterna (disponibile per rinfreschi, feste e ricorrenze)

Wi-Fi gratuito

Consegna a domicilio

Organizzazione eventi

Clicca qui per accedere alla piattaforma

CONTATTI

Sede: via Gigante 92, Corato (BA)

Telefono 080 358 0742

Facebook: Movie Cafè

Instagram: Movie.Cafe_