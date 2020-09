Blooming Kids è l’isola felice dove “fiorisce” la passione per l’inglese. La nuova scuola di lingua anglosassone, che da poco ha compiuto un anno, è già un punto di riferimento per Corato. Merito della passione travolgente e dell’attitudine per l’infanzia e la didattica, della fondatrice e titolare della Scuola: Cristina, la giovane “teacher” amata dai bambini di tutte le età, una laurea in Lingue straniere, specializzata nell’insegnamento, ha alle spalle una vita a metà fra l’Italia e la sua adorata Inghilterra, dove ha lavorato per anni. Dopo diverse esperienze all’estero, approfondendo la formazione, le suggestioni culturali e la conoscenza della vita e delle abitudini della società inglese, tornata nella città natale a Corato, matura l’idea di dedicarsi anima e cuore ad un progetto tutto suo: nasce così Blooming Kids, la scuola delle “menti che crescono” in cui il talento e l’esperienza incontrano la creatività, l’arte, l’entusiasmo dei più piccoli ed anche degli adulti.



I corsi collettivi per bambini di età compresa fra i 4 e i 10 anni, prevedono una o due ore a settimana a seconda dell’età dei bambini iscritti, rispettando i criteri di omogeneità anagrafica e di livello base nella composizione delle classi d’insegnamento. L’approccio didattico educativo, in questi corsi, è legato al gioco, basato sul metodo del “divertimento” attraverso il cinema, il canto, il ballo, la musica ed i laboratori creativi di lettura. Per i bambini di terza, quarta e quinta elementare, il programma delle lezioni prevede l’inserimento della grammatica associata pur sempre ad una didattica leggera, allegra, con un metodo ludico di insegnamento. Come l’ora dell’“english tea”, il té all’inglese delle 5, un momento molto apprezzato dai bambini, di condivisione e di partecipazione, durante cui i bimbi di tutte le età hanno la possibilità di avvicinarsi alla cultura britannica e alle tradizioni del mondo anglosassone, socializzando ed imparando divertendosi.

Di grande successo, il servizio del dopo scuola per lo svolgimento dei compiti di inglese con rapporto uno ad uno. Giorno dopo giorno, gli studenti migliorano i propri risultati a scuola, ottenendo votazioni più alte con una valida preparazione pomeridiana di supporto, ma soprattutto si innamorano davvero della lingua, perché i metodi d’insegnamento di Blooming Kids sono capaci di stimolare, anche nei più piccoli e vivaci, la voglia di scoperta e di conoscenza, così che lo studio non sia più vissuto come una costrizione e diventa un piacere.

Ad affiancare Cristina un’insegnante madrelingua qualificata, per la preparazione ai Corsi Cambridge funzionale alla certificazione di livello b1 – b2 – c1. Un percorso full immersion orientato al superamento dell’esame, costruito su misura e passo per passo con l’interessato. I Corsi Cambridge sono così ai più adulti, interessati all’ottenimento dell’ormai celebre certificato sempre più indispensabile per muoversi in modo competitivo nel mondo del lavoro, agli studenti universitari in procinto di superare concorsi e proiettati ad un contesto internazionale, e alla fascia d’età della scuola secondaria, con classi di studio per livello “movers” e “flyers”, in grado di preparare i bambini per ottenere il certificato Cambridge b1 già in terza media.

I Corsi di inglese base per adulti abbracciano anche tipologie di lezioni dal taglio professionale e tecnico rivolti a chi opera nel mondo del lavoro, dagli esercizi commerciali e dell’impresa. Novità freschissima i corsi di conversazione per adulti con l’insegnante madrelingua, adatti per insegnanti, professionisti ma anche cultori che intendono perfezionare la padronanza dell’inglese: gruppi ristretti e profilati, coinvolti in sessioni di dialogo in cui vengono trattati argomenti e temi di attualità contemporanea in lingua anglosassone.

Con un’offerta variegata, moderna e professionale di proposte ed un ambiente coinvolgente, gradevole e stimolante, Blooming Kids è un ambiente a misura di tutti, da chi muove i primi passi nell’inglese, con la meraviglia e l’incanto dell’infanzia, a chi spicca il volo verso orizzonti di preparazione che guardano al futuro.

Le porte sono sempre aperte a chi voglia provare e conoscere, anche solo per un giorno, la scuola di Cristina ed il suo mondo “all’inglese”: la prima lezione di prova per i bambini è gratuita. Oltre alle promozioni sempre nuove ed attive, e la possibilità di usufruire delle borse di studio disponibili per i vincitori di borse di studio Inps, per questo mese anche uno speciale “welcome” è riservato a chi vorrà proseguire nel percorso: fino all’11 ottobre 2020, portando con sé un’altra persona, si avrà diritto al 50 % di sconto su entrambe le quote di iscrizione.

Contatti

Via P. Borsellino 29

391.4861006

https://www.facebook.com/bloomingkidscorato

email blooming.kids2019@gmail.com