Per poter essere competitivi nel mondo del lavoro, una profonda conoscenza dell’inglese è diventata imprescindibile.

SpeakEasy è una scuola di lingua straniera che vanta un’esperienza pluriennale sul territorio, offrendo anche quest’anno corsi di inglese con il nostro team di docenti madrelingua altamente qualificati. La scuola, seguendo rigorosamente le normative anti-Covid previste, con numeri limitati nei gruppi classe, garantirà allo stesso tempo qualità e sicurezza.

Quest’anno SpeakEasy offre anche corsi di formazione riconosciuti dal Miur per gli insegnanti che potranno quindi usufruire della “carta del docente”. Ai nostri corsi potranno aderire anche coloro che usufruiscono di borse di studio INPS per la lingua straniera.

I corsi sono organizzati in piccoli gruppi selezionati secondo i diversi livelli di competenza e per tutte le fasce di età, anche in età prescolare. I corsi sono finalizzati alla preparazione per le diverse certificazioni linguistiche come Cambridge: Young Learners, KEY, PET, FIRST, CAE, CPE, Trinity London GESE 1-12, certificazioni riconosciute a livello internazionale. Offriamo anche lezioni individuali.

Per accedere poi a prestigiose facoltà universitarie, è sempre più richiesta la certificazione IELTS. I nostri insegnanti offrono corsi in sede e con supporto online per affrontare con successo questo esame.

Sono previsti anche corsi di Business English nella nostra sede o presso le aziende stesse. Per chi vuole semplicemente allargare i propri orizzonti e sentirsi cittadino del mondo, SpeakEasy Schoolzone offre anche corsi di General English non strettamente finalizzati al sostenimento di un esame finale.

Quest’anno più di 60 candidati, preparati da noi, sosterranno gli esami Cambridge nella nostra sede a Corato a conferma del crescente successo della scuola negli anni. Orgogliosi del nostro staff, SpeakEasy Schoolzone vanta una metodologia sempre all’avanguardia e di comprovato successo.

Per chi abbia necessità di raggiungere in breve tempo risultati nella competenza in lingua straniera, è possibile venire in sede o chiamarci per prenotare un test di livello con uno degli esperti e individuare un corso di inglese adatto alle proprie esigenze.