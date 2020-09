Gli amanti della pizza non possono farsi sfuggire la nuova pizzeria Madia, appena inaugurata, dove la saggezza di una famiglia di panificatori si unisce alla passione per la cucina, nello slancio imprenditoriale del giovane Pasquale Rutigliano, titolare dell’attività. È proprio con l’entusiasmo di lanciarsi in questa nuova avventura, che Pasquale descrive la storia e le ragioni della sua attività.

«Nel 2003 la mia famiglia decide di avviare l'attività di panificazione forte dell’esperienza ventennale di panificatore di mio padre Cristoforo, e della passione per il buon cibo che accomuna tutta la mia famiglia. Ho voluto seguire le sue orme, sviluppando un’esperienza nelle arti bianche. Dopo 17 anni, c’è stata la svolta: ho voluto intraprendere una nuova sfida, quella di seguire la mia passione per la pizza. Così è nata "Madia pizzeria". La Madia è dialettalmente chiamata "u tuc" cioè quel piano di legno dove le nostre nonne e mamme impastavano. Madia è il simbolo del ritorno a gesti antichi e manuali sinonimo di genuinità e amore.

Ho scelto di aprire la pizzeria perché il prodotto pizza permette di coniugare l'arte bianca alla cucina. Queste sono da sempre le mie più grandi passioni. Questa nuova avventura mi sta regalando forti emozioni che cercherò di trasmettere nei miei prodotti sperando in un sorriso soddisfatto dei clienti, magari anche un complimento sincero o delle critiche costruttive che mi aiuteranno a crescere sempre di più dal punto di vista professionale.

Da Madia l’offerta è ampia. Non c’è solo pizza ma anche panzerotti, pucce, focacce, pizza in teglia in molte varianti. Senza dimenticare la nostra punta di diamante: il calzone di cipolle, preparato secondo la nostra tradizione di famiglia. Provvediamo anche al buffet per compleanni e altre ricorrenze».

CONTATTI

