In effetti le attività di avviamento e perfezionamento non sono mai finite. Alla fine della Scuola tennis del passato anno scolastico sono stati avviati subito i corsi estivi ai quali hanno partecipato decine di giovani e giovanissimi nuovi allievi. Un vero boom di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni e di adulti che, nonostante la calura estiva, hanno affollato i campi per approcciarsi al mondo del Tennis.

Le attività si sono svolte, e si svolgeranno ovviamente, nel pieno rispetto delle direttive sul distanziamento richieste, facilmente rispettabili dato che ogni corso prevede massimo la presenza di sei allievi per ogni campo.

Come per la scorsa stagione, resta confermata la squadra di tecnici che si occuperanno della formazione dei ragazzi, sia per quanto riguarda il settore agonistico che per tutte le giovani leve che vorranno avvicinarsi al tennis.

Il Presidente, accompagnato dai tecnici federali Vincenzo Valente, Marco Lo Conte e Diano De Liso, vi danno appuntamento, lunedì 14 e giovedì 17 settembre dalle 17,00 alle 19,00, alle giornate di open day durante le quali saranno a disposizione di quanti avranno voglia di provare a innamorarsi del tennis.

Alle giornate si potrà accedere previa prenotazione presso la segreteria del Circolo Tennis.

Per tutti i bambini che intendono iscriversi alla Scuola Tennis e che non hanno la possibilità di prendere parte alle giornate di open day, è prevista, comunque, una prima lezione di prova gratuita.

D’obbligo le scarpe adatte ai campi da tennis, palline e racchette verranno fornite a titolo gratuito.

Anche per gli adulti saranno organizzati corsi di avviamento e specializzazione che, in funzione della disponibilità, potranno avere luogo in qualsiasi ora della giornata.

Ai corsi, così come a tutte le attività sportive del Circolo Tennis, sono graditi ospiti tutti gli amanti dello sport, è obbligatorio precisare però che il Circolo Tennis, essendo un’associazione, vive di quote di tesseramento dei propri soci ai i quali sono riservate condizioni particolari.

Chiunque fosse interessato a diventare socio o a partecipare alle varie iniziative del Circolo può chiedere informazioni presso la segreteria del Circolo in Via Vecchia Barletta, 5 Corato; o ai n. 080/8724742 – 392/6502560 – 328/1281943