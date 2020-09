Palagiano, «il mio impegno civile per una Puglia migliore»

I progetti per il prossimo quinquennio sono molti, le elezioni sempre più vicine e le forze politiche sono ormai pronte a sfidarsi. Francesco Palagiano è imprenditore della DPM Infrastrutture e Perforazioni srl, attiva nel settore delle perforazioni, dell’edilizia e degli appalti pubblici. Coratino e padre di famiglia si candida a consigliere regionale nella lista di Michele Emiliano «per passione e coscienza civile» come dice, spiegando motivi e obiettivi della sua candidatura.

«Mi candido per una Puglia migliore in cui sia più semplice fare impresa, per garantire lo sviluppo economico della mia terra, per la tutela e la sicurezza del territorio e dell’ambiente, dando anche aiuti concreti alle classi sociali più deboli e alle famiglie. Prospetto una Puglia che sia locomotiva della green economy nei mercati nazionali e internazionali perché penso sia fondamentale incoraggiare questo settore particolare attraverso interventi a sostegno degli imprenditori».

L’idea è di dare il via a una stagione politica di rinnovamento – «sostenibilità, innovazione, ricambio generazionale sono i capisaldi dello sviluppo pugliese. Nessuno deve restare indietro, in particolare i giovani, per i quali sarebbero auspicabili un bonus casa e maggiori investimenti nei dottorati comunali onde evitare che cerchino lavoro altrove. Anche in passato sarebbe stato meglio accordare sgravi fiscali alle imprese per consentire loro di aumentare il numero delle assunzioni e quindi dei posti di lavoro, piuttosto che adottare soluzioni alternative che di fatto non hanno ridotto la disoccupazione.

La tutela e la valorizzazione del territorio sono altri temi caldi che mi stanno a cuore. È fondamentale contrastare lo spopolamento e l’invecchiamento delle città dell’hinterland pugliese, migliorando le condizioni in cui versano le periferie e i comuni delle aree interne attraverso la mobilità sostenibile, il potenziamento della legalità e della lotta alle mafie. Nel mio lavoro conosco realtà provinciali che siglano appositi protocolli per tutelare gli appalti pubblici dalle possibili ingerenze della criminalità organizzata.

Vorrei fare tanto per il sociale che secondo me va salvaguardato anche attraverso lo sviluppo della cultura e della difesa dell’ambiente. Il tema della salute, oggi più stringente che mai, deve essere al centro della nostra agenda politica. È importante accrescere la consapevolezza dei cittadini in tal senso.

La politica è la mia passione e in Michele Emiliano vedo certamente il miglior interprete delle necessità della regione. Mi è piaciuto il suo operato negli ultimi anni, mi spira fiducia è una persona carismatica che ha fatto cose buone. A lui vanno la mia fiducia e la mia gratitudine».

Gli esiti delle urne del 20 e 21 settembre saranno decisivi per capire in quale direzione andrà la regione Puglia da qui ai prossimi cinque anni.