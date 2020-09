Zurich Connect, l’assicurazione auto su misura del cliente

Zurich Connect è tra le maggiori compagnie italiane che forniscono assicurazioni auto dirette. Fondata nel 1997, è una società di proprietà della storica compagnia assicurativa svizzera Zurich Insurance Company Ltd.

Zurich Connect, storia

Nuovo marchio di Zuritel Spa, Zurich Connect offre assicurazioni su internet e via telefono direttamente ai clienti, senza intermediari, del Gruppo Zurich, rappresentanza italiana di Zurich Financial Services.

Il gruppo di assicurazioni Zurich ha iniziato la vendita di assicurazioni via telefonica in Italia nel 1997 con il nome di Zuritel. Nell’ottobre 2008 ha cambiato il marchio in Zurich Connect.

Zurich Connect è infatti il nome che il Gruppo Zurich ha assegnato ai suoi servizi di vendita assicurativa via telefono ed internet già in Germania, Gran Bretagna, Spagna e Svizzera. (fonte WIKIPEDIA)

Zurich Connect, servizi offerti

Con Zurich Connect l’automobilista non deve più scegliere tra un’assicurazione economica e una realmente affidabile, perché i suoi professionisti sanno sempre proporre le migliori garanzie sul mercato, insieme al miglior prezzo.

Questa compagnia assicurativa online offre i suoi prodotti 24 ore su 24. Accedendo al sito internet tramite pc, tablet o smartphone è possibile:

calcolare un preventivo;

acquistare la polizza con Carta di Credito, bonifico MyBank, bonifico ordinario o pagando presso i punti Lottomatica o SisalPay nella ricevitoria più vicina;

gestire e controllare le polizze;

ottenere tutte le informazioni e gli approfondimenti che si desiderano.

Affidabilità, qualità e professionalità sono gli elementi che da oltre vent’anni hanno permesso a Zurich Connect assicurazione di diventare la compagnia leader in Italia.

Se hai bisogno di ulteriori, approfondite e dettagliate informazioni su come effettuare un preventivo, su come acquistare un’assicurazione completa o su come gestirla in completa autonomia puoi visitare il loro sito web e trovare tutte le indicazioni che stai cercando.