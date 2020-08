Luigi Ferrara, «la città torni allo splendore di un tempo»

Luigi Ferrara, classe 1957, candidato al Consiglio comunale di Corato nella lista Corato nel Cuore, a sostegno di Luigi Perrone sindaco, amministratore di una società di lavaggio auto self-service; concessionario del marchio DR casa automobilistica italiana; ed infine amministratore di una società immobiliare.

Il progetto di migliorare la città riportandola allo splendore di un tempo è tutto nelle parole del candidato comunale Ferrara che sceglie di mettersi in gioco attraverso l’esercizio di una cittadinanza attiva.

«Non mi affaccio al mondo della politica per interessi personali, non ne ho bisogno, io ho già il mio lavoro. Tuttavia, in questo momento particolare in cui la città è allo sbando, ho voluto dare il mio contributo sostenuto, perché il paese ritorni a splendere come un tempo, ove possibile» spiega Ferrara.

«Se saremo maggioranza nel programma che abbiamo sottoscritto con tutte le unioni di centro destra, cercheremo di realizzare, nell’arco del quinquennio, tutti gli obiettivi che ci proponiamo, a partire dalla manutenzione delle strade e delle piazze».

Tra i primi punti del programma oltre all’efficienza amministrativa, alla città tecnologica, allo sviluppo turistico si trovano anche i temi del verde pubblico e della riqualificazione urbana su cui Ferrara insiste.

«I motivi della mia candidatura risiedono tutti nella volontà di rimediare al declino del paese che ormai non ha più alcuna direzione. Non voglio accostarmi alla politica con scopi di lucro. Sono pronto a supportare in ogni modo la mia città per il bene dei miei concittadini. Aiuti pratici e provvedimenti concreti devono puntare, intanto, all’efficientamento della viabilità; tante sono le mie conoscenze in materia, chi viene da fuori mi racconta di una città che è messa sempre peggio: strade, verde pubblico, piazze sono tutte opere di miglioramento infrastrutturale di cui Corato ha bisogno».

Le prossime elezioni saranno il banco di prova per quanti sapranno coniugare con impegno e metodo la visione programmatica del futuro del paese, con la ferma volontà di attuare soluzioni pratiche per il cambiamento.