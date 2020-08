Davide Tedone: «bisogna dare nuova vita a Corato»

Davide Tedone, 41 anni, è titolare dell’impresa di catering GiuViDa, nonché figlio della storica famiglia di panificatori de La Sfornata. Scende in campo alle prossime elezioni per la carica di consigliere comunale nella lista di Unione di Centro che sostiene il candidato sindaco Luigi Perrone. Queste le ragioni della sua candidatura e gli obiettivi prioritari per la città.

«Corato per me è come un’impresa: economia, intrattenimento tutte le attività del paese devono attrarre l’interesse dei giovani. Bisogna dare loro i motivi giusti per fermarsi in città senza la necessità di cercare realtà sociali alternative, di ricreazione o di svago. Rendere la città più viva significa anche offrire servizi e agevolazioni a chi ha voglia di fare imprenditoria a Corato. Credo che i giovani, seppur alla prima esperienza, con un’imprenditoria consolidata alle spalle possano dare il giusto contributo al paese».

I tratti distintivi di questa vocazione imprenditoriale si riflettono nello spirito politico con cui Tedone propone la sua candidatura: «ho una mente aperta ma al tempo stesso imprenditoriale. Stando a stretto contatto con i giovani conosco ciò di cui hanno bisogno e che può essere utile per loro. I giovani cercano attrazioni di vario genere, luoghi interessanti che possano essere punti di ritrovo nelle loro giornate e nelle loro serate. A questa richiesta la futura amministrazione deve dare risposte pratiche per evitare che i ragazzi vedano altrove i punti di riferimento sociale che dovrebbero avere nella loro città. Corato è senza dubbio uno dei poli imprenditoriali più importanti dell’hinterland barese. Tuttavia, l’economia che siamo in grado di esportare non è supportata da un’area commerciale all’altezza delle industrie presenti sul nostro territorio. L’economia in tal senso si sposta altrove, anche dal punto di vista dell’intrattenimento che è uno dei motori del nostro commercio. È un peccato non poter sfruttare al massimo l’importanza della nostra zona industriale.

Bisogna ascoltare la gente, sapere ciò di cui il popolo ha realmente bisogno, condividerlo col consiglio discuterne, cercare di fare qualcosa per le persone: se loro stanno bene si vive meglio. Noi dobbiamo lavorare per loro, quindi ascoltarli è un primo passo fondamentale. Vogliamo contribuire a rendere Corato una città importante, così che abbia una vivibilità maggiore e un maggior peso commerciale. La tranquillità del paese passa attraverso la soddisfazione collettiva. Le attività commerciali possono anche logisticamente funzionare meglio e occorre riguadagnare il prestigio che Corato merita. In questo cammino però non posso essere solo, occorrerà un team di lavoro che si assuma la responsabilità di fare la differenza nella complessità dei problemi che la città deve affrontare».