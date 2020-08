Il livello dell’offerta gastronomica nazionale e regionale aumenta sempre più negli anni. La ricerca di ingredienti di prima scelta e di ricette raffinate sta diventando essenziale per il settore della ristorazione. Per questo la nuovissima pizzeria Grano e Pepe, inaugurata il 21 agosto scorso, propone alla sua clientela ricette inedite con sapori ricercati su cui lo staff ha operato un’accurata selezione.

L’idea di questa nuova pizzeria del centro di Corato è sintetizzata a partire dal nome. È infatti dal grano macinato a pietra e di qualità che derivano i prodotti principali dell’attività, come pizza e pasta preparati con farine di primissima scelta. Il pepe è invece il vero colpo di genio di questa pizzeria. Tradizione e originalità si incontrano in un connubio di sapori unico nel suo genere.

Lo staff ha ricercato e scelto con estrema cura ben cinque varietà di pepe, tra le tantissime esistenti, provenienti da tutto il mondo. Spesso si associa il pepe alla sola caratteristica del piccante. Con la selezione che è stata fatta, invece, sono state scelte delle varietà caratterizzate soprattutto dalle note di freschezza e bouquet di profumi e sapori.

Tutte le varietà sono raccolte a mano e biologiche per esaltare le pietanze che la pizzeria propone ai suoi ospiti. Il pepe Tellichelly di origine indiana e diffusissimo in Europa o il rarissimo pepe della Tasmania dall’aroma dolciastro e floreale sono i primi di questa selezione insieme al singolare pepe di Selim prodotto in Senegal che si presenta in baccelli, con un cuore piccante e una parte esterna dal vago sentore di noce moscata. Il ventaglio di spezie si chiude con il delicato pepe rosa delle Mauritius e con il pepe Sichuan proveniente dall’estremo oriente con vari nomi e diverse proprietà organolettiche a seconda della zona di coltivazione, in Nepal ad esempio i suoi grani hanno note più agrumate di cedro e pompelmo.

Nella rustica sala interna e nella piazzetta esterna dedicata, le pizze sono servite tenendo conto degli abbinamenti ideali di materie prime per un’esperienza esaltante di gusto e qualità. Oltre all’attività quotidiana di asporto, Grano e Pepe offre, esclusivamente la domenica, un servizio completo di ristorazione (previa prenotazione entro il venerdì) per soddisfare le esigenze dei palati più sopraffini.

Da Grano e Pepe il mondo è di casa e mangiare è un piacere alternativo ai soliti appetiti di tutti i giorni.

CONTATTI

Tel. 3295910291

Piazza Oberdan 23, Corato (Ba) - 70033

Facebook: Grano & Pepe