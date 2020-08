Semininni, l’arte della bellezza alla scuola dell’esperienza

Scegliere di iscriversi a una scuola di formazione, non è mai facile. Tante variabili entrano in gioco: l’esperienza della scuola, la qualità dei docenti, i contatti con il mondo esterno, l’attualità del percorso di studio. La scuola di estetica e make-up Semininni – con sede unica a Barletta – risponde perfettamente a questi criteri.

È importante che chi dirige un istituto di estetica e make-up possa vantare collaborazioni prestigiose e una notevole esperienza tecnica. È il caso di Mariagrazia Mininni nata nel settore del make-up nel quale lavora da oltre trent’anni come formatrice e consulente per eventi fashion nazionali e internazionali. Ha imparato dai più grandi del make-up moderno come Gil Cagnè truccatore italiano di origine belga. Inoltre, nella scuola di formazione Semininni ci sono i migliori docenti per ogni disciplina di studio che non cambiano di anno in anno.

La scuola di estetica e make-up Semininni gode di numerosi contatti esterni, collaborazioni con fotografi di moda e associazioni che organizzano eventi fashion per garantire ai corsisti la possibilità di partecipare e osservare dal vivo il lavoro degli esperti sul campo durante giornate-evento, cerimonie, wedding e altro.

L’attualità dei corsi si unisce all’ampia gamma di moderne discipline – come marketing, gestione dei social media e della comunicazione – collaterali a quelle principali previste per legge in una scuola di estetica. La Semininni prevede nel suo piano didattico anche master e tutorial con importanti esperti del make-up.

La scuola di formazione Semininni è una garanzia di qualità dove l’esperienza e la tecnica si fanno bellezza.

Contatti

Tel. 0883 571258

Cell. 320 9654979

Sede: Corso Vittorio Emanuele, 99

CAP: 76121 Barletta

Mail: www.semestetica.com

Instagram: Semininni

Facebook: Semininni Scuola Estetica Makeup