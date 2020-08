Camicia uomo, come sceglierla in base alla vestibilità

Per alcuni troppo classica, per altri un capo di abbigliamento irrinunciabile, per altri bene averlo ma senza esagerare. La camicia si fa amare e qualche volta anche odiare ma resta, senza ombra di dubbio, uno dei grandi classici del guardaroba maschile. Un capo d’eccellenza, che non ha tempo e né età.

L’emblema dell’eleganza e dello stile, indossata anche con outfit casual chic. Fresca, versatile e di pregio la camicia uomo si è evoluta e modernizzata diventando sempre di più un capo versatile. Proprio grazie ai diversi tipi di camicia che si trovano oggi sul mercato è possibile sceglierla anche in base al tipo di vestibilità che si adatta a fisici e corporature diversi.

La giusta vestibilità in una camicia non è operazione né facile e né banale perché è indispensabile capire quale sia la proposta perfetta in base al proprio fisico. Questo non influisce solo sull’aspetto di chi la indossa valorizzando il proprio look ma anche sul comfort. La giusta vestibilità è in grado di valorizzare da un lato il proprio fisico e dall’altro il capo stesso, che bene deve adattarsi alle proprie forme.

E di forme si parla quando si indica quella del modello della camicia in base alla vestibilità. Due sono i modelli che vanno per la maggiore: regular fit, le camicie a forma comoda e le slim fit, più aderenti.

È questa la proposta di Boggi, il brand milanese che sul suo store online presenta un ricco catalogo dedicato con un’ampia scelta di tessuti, oltre che colori, tutti pregiati per diverse vestibilità, dalla slim alla regular appunto con attenzione ai dettagli come polsini e collo in base all’occasione.

Il fit regular del brand di moda maschile presenta un taglio classico che bene si adatta ad ogni tipo di corporatura, tra stile e comfort. Questo è merito anche delle due pieghe sulla schiena che concedono una comodità assicurata. Ne è l’esempio la camicia bianca con collo Capri e polsino singolo. Un passe-partout per una miriade di momenti. Ma le colorazioni a disposizione sono diverse come il rosa, con collo Windsor in twill di cotone doppio ritorto. Immancabile anche in versione azzurra, in cotone compatto e micro-fantasia a righe.

Taglio più contemporaneo e asciutto, invece, per lo slim fit che esalta la corporatura senza rinunciare al comfort di una camicia bella e pregiata come quella proposta da Boggi.