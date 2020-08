Cura dei capelli in estate: ecco alcuni consigli

L’estate è una stagione particolare per i nostri capelli. Il caldo, l’acqua di mare ed il sudore possono rappresentare dei nemici difficili da combattere se non si utilizzano i prodotti giusti. Soprattutto in questa stagione, dunque, durante la quale i nostri capelli hanno bisogno di trattamenti specifici e professionali, è fondamentale utilizzare prodotti sicuri e di qualità, e di acquistarli su store affidabili.

Grazie al web, per fortuna, non solo è possibile acquistare prodotti di alta qualità, ma è anche possibile approfittare di offerte vantaggiose. Come? Utilizzando, ad esempio, i Coupon per Farmacia Loreto Gallo che ci permettono di risparmiare sui prodotti per capelli utili per affrontare l’estate.

Per quanto riguarda lo shampoo, uno dei consigli per non maltrattare i capelli in estate, e quindi non danneggiarli, è quello di non lavarli tutti i giorni. Anche in estate è bene lavare i capelli ogni due o tre giorni, così da mantenerli intatti e da evitare danni che possono essere anche importanti.

Quando compriamo lo shampoo, è importante optare per un prodotto delicato. Prodotti che sono meno aggressivi e sono in grado di idratare i capelli e di rispettare la cute. In questo modo i capelli saranno puliti e non stressati. Altra soluzione è quella di utilizzare un balsamo con filtri solari. Si tratta di prodotti pensati proprio per l’estate, e quindi realizzati per proteggere i capelli e la cute dalle alte temperature e dai raggi ultravioletti.

Durante l’esposizione al sole siamo soliti utilizzare una crema protettiva per la nostra pelle. Allo stesso modo anche i capelli vanno protetti, attraverso l’utilizzo di spray protettivi. In commercio esistono spray realizzati per ogni tipologia di capelli. Gli oli, ad esempio, sono utili a proteggere capelli particolarmente secchi e disidratati. I gel o il latte protettivo per capelli, invece, sono perfetti per capelli grassi.

È buona abitudine inoltre concedersi qualche ora per il trattamento dei capelli prima dello shampoo. Magari attraverso un impacco, da utilizzare una volta a settimana, a base di tuorlo d’uovo, olio e miele. Un impacco che servirà a nutrire i capelli ed a renderli così idratati e più forti. Pronti ad affrontare l’estate, il sole e l’acqua del mare.

Per arricchire il nostro impacco possiamo utilizzare qualche goccia di olio essenziale, oppure un po’ di olio di oliva o di cocco. L’impacco, ovviamente, va lasciato riposare per qualche ora prima di procedere al lavaggio dei capelli e prima di asciugarli, il meno possibile, con l'asciugacapelli.