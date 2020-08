Il decreto Rilancio fa slittare la data prevista per l’obbligo di adozione del registratore di cassa

Alla luce delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19, gli esercenti avranno ancora 5 mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa fiscale che impone, tra l’altro, l’obbligo di dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio dei corrispettivi giornalieri e l’emissione dello scontrino elettronico.

L'obbligo di memorizzare e inviare i corrispettivi telematici all'Agenzia delle Entrate è in vigore dal primo gennaio 2020 per tutti i commercianti al dettaglio, fatta eccezione per alcuni specifici esoneri, indipendentemente dal volume di affari gestito.

Entro il primo luglio 2020 avrebbe dovuto essere introdotto anche l’obbligo di dotarsi di un Registratore di cassa telematico (Rt) conforme alla nuova normativa fiscale, che andrebbe a sostituire i Misuratori fiscali (Mf) attualmente esistenti. In seguito all’emergenza generata dalla pandemia di coronavirus, il Governo ha tuttavia introdotto una proroga, come naturale conseguenza alle difficoltà riscontrate dai soggetti interessati di adeguarsi alla norma senza sforare oltre i termini previsti dalla legge.

Certo, come suggerito in un articolo pubblicato sul blog di Danea, sarebbe tutto molto più semplice se le aziende potessero dotarsi di un pratico software d’invio telematico dei corrispettivi in alternativa ai classici Rt. Il Governo è attualmente al lavoro con alcuni operatori e specialisti del settore per discutere l’ipotesi di realizzare un programma grazie al quale sia possibile offrire da un lato maggiori possibilità ai commercianti e dall’altro garantire all’Erario l’immodificabilità e l’autenticità dei dati trasmessi.

Il software per l’invio dei corrispettivi giornalieri dovrebbe quindi assicurare il medesimo livello di affidabilità dei registratori di cassa telematici, rappresentando al tempo stesso uno strumento in grado di accelerare il processo di trasformazione digitale tuttora in corso nelle imprese del nostro Paese.

Questo, senza contare il vantaggio che una soluzione di questo tipo avrebbe anche dal punto di vista economico: dalla prospettiva della spesa, l’acquisto di un software è infatti decisamente meno oneroso dell’acquisto di un Rt.

Con le modifiche apportate il 30 giugno 2020 al decreto Rilancio, sono state modificate anche le scadenze previste per l’adeguamento all’utilizzo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, adeguato al primo gennaio 2021. I produttori di dispositivi avranno inoltre tempo fino a quella data per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di conformità dei propri registratori telematici.

Per finire, è stata prorogata al primo giorno del nuovo anno anche l’entrata in vigore della cosiddetta lotteria dei corrispettivi, il gioco a premi con finalità antievasione riservato a coloro che acquistano beni e servizi da esercenti che trasmettono i corrispettivi giornalieri in modalità telematica.