Assicurazione auto:Calano i prezzi delle tariffe e aumentano i preventivi online

Secondo il rapporto, nel primo trimestre di quest’anno il costo medio delle garanzie per l’assicurazione della macchina è stato di 392 euro, meno il 3,4% su base annua (14 euro circa).

«La riduzione si riscontra in corrispondenza del crollo delle nuove immatricolazioni (-85%) e dei passaggi di proprietà (-62%) conseguenti all'emergenza sanitaria», sottolinea Ivass che prosegue: «il prezzo effettivo per l’Rc auto «si è contratto a marzo del 5,2%, mentre nei mesi di gennaio e febbraio si era ridotto rispettivamente del 2,6 % e del 2,8%. I prezzi continuano ad essere molto eterogenei tra le province: il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è pari a 222 euro (468 euro rispetto a 246 euro), anche se in flessione del -5,7% su base annua».



Per il periodo temporale considerato, Ivass attesta che «sull'intero territorio italiano non ci sono stati aumenti del premio medio, tuttavia al Sud il livello medio dei prezzi è ancora generalmente superiore rispetto al resto del paese. Gli assicurati di età inferiore a 25 anni in classe (Cu)1 pagano 275 euro in più rispetto agli assicurati di età compresa tra i 45 e i 59 anni e 290 euro in più rispetto agli ultrasessantenni».



La riduzione dei prezzi ha interessato gran parte delle compagnie assicurative italiane e ha determinato una crescita delle domande di preventivo assicurazione auto. Molti automobilisti non hanno quindi perso occasione per rinnovare o cambiare la propria Rc auto beneficiando dell’abbassamento delle tariffe.

Tra le compagnie assicurative italiane che propongono le tariffe più vantaggiose, oggi parliamo di Zurich Connect, marchio di proprietà di Zurich Insurance Company che dal 1997 stipula assicurazioni auto e moto tramite internet.

Zurich Connect offre agli automobilisti garanzie assicurative a partire da 190 euro all’anno per la guida esclusiva e la guida esperta.

Il preventivo può essere calcolato online, andato sul sito della compagnia assicurativa. In pochi passaggi l’automobilista riceverà il prospetto con la miglior tariffa a lui dedicata: basta selezionare l’Rc auto e aggiungere le coperture opzionali desiderate, come Tutela Legale, Assistenza Stradale, Furto e Incendio e Cristalli.

Le Rc auto di Zurich Connect disponibili sono tre: Esperta se il veicolo è guidato esclusivamente da persone di almeno 25 anni; Libera per i mezzi guidati anche da terzi, tra cui i neopatentati; Esclusiva se il veicolo è guidato solo dal proprietario e contraente dell’assicurazione, con almeno 30 anni di età.

