Madogas, il pellet costa meno e la consegna è gratuita

L'Italia è il primo mercato europeo per il consumo di pellet di legno, un trend che dimostra una sempre maggiore sensibilità al tema ambientale di cui Madogas Natural Energy si fa protagonista. Il pellet costa meno di gas e gasolio, rende di più della legna comune e inoltre la cenere che produce non va gettata con la spazzatura ma può essere riutilizzata come fertilizzante.

Usato per l’alimentazione delle stufe e del barbecue, il pellet è un combustibile ideale per sfruttare i vantaggi della legna tradizionale, riducendo l’inquinamento di gas e fumi che essa produce. Quella del pellet è una scelta ecologica che punta ad abbattere le emissioni di agenti inquinanti attraverso l’impiego del legno vergine. Che derivi da scarti di lavorazione o dal tronco intero, il pellet – che varia per tipologia a seconda dell’uso industriale o alimentare – è composto principalmente da legni di conifere o latifoglie e ha un rendimento di calore maggiore rispetto alla legna tradizionale. Peraltro, questo particolare combustibile viene venduto in piccoli e comodi sacchetti per ovviare alle necessità di approvvigionamento della legna.

L’impegno di Madogas nel proporre soluzioni alternative ai comuni combustibili denota sia l’attenzione dell’azienda per fonti energetiche moderne ed ecosostenibili, sia la cura per i clienti e per la convenienza che essi possono trarre da scelte sane e consapevoli. Quando con la prenotazione del pellet a un prezzo ridotto si ha anche la consegna gratuita, il vantaggio è assicurato.

