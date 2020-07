Con l’estate il relax è d’obbligo. Per gli amanti del benessere e del tempo lento, Le Masserie Zucaro offrono una siesta dai ritmi frenetici del quotidiano, ospitando nelle nuove camere di charme della tenuta chiunque voglia concedersi un’esperienza di totale benessere immerso nella splendida cornice naturale della Murgia pugliese.



I piaceri autentici della campagna senza rinunciare a tutti i comfort che le masserie di Puglia possono offrire. Tra le masserie dove dormire in Puglia, Le Masserie Zucaro offrono camere spaziose per quattro persone con terrazzino annesso dal quale ammirare l’immenso panorama rupestre che abbraccia il famoso Castel del Monte. Colori, suoni e profumi vibrano senza sosta sotto il cielo di Puglia: un paradiso che le comodità offerte da Le Masserie Zucaro rendono ancor più speciale.

Se gli alloggi di classe e la piscina in terrazza non bastano, Le Masserie Zucaro propongono ai loro ospiti diversi itinerari attraverso la macchia circostante. Dalle passeggiate nell’orto o tra i vigneti e le erbe aromatiche, ai percorsi in bici fino al castello (dalla tenuta dista appena 5 km) ogni istante è un’occasione alla scoperta di sé in cui la natura sussulta di vita e il vento dell’entroterra pugliese compone ogni giorno un nuovo adagio.

Le Masserie Zucaro sono un’isola confortevole spersa nel verde in cui non si è mai soli: c’è sempre un sorriso che aspetta tutti, il cordiale saluto dei gestori della tenuta rappresenta il fattore umano che completa il quadro. Gente autentica come la terra, col fascino della semplicità e della buona tavola. Tra le masserie dove mangiare in Puglia, le Masserie Zucaro sono un’eccellenza, grazie alle succulente pietanze preparate dallo chef Ivana Bucci, per sei anni chef di Borgo Egnazia. Piatti realizzati direttamente con i frutti spontanei offerti dal suolo, aspettano gli ospiti della masseria: vini pregiati, olio extravergine d’oliva, miele, confetture, verdure, pane, pasta e tanto altro – tutto prodotto in loco, rigorosamente a kilometro zero.

Lasciati conquistare dall’esperienza di Masserie Zucaro, un verde paradiso in cui perdersi per ritrovarsi.

Contatti

https://lemasseriezucaro.it/



C.da Posticchio A.C.

CAP 73123 Andria (BT)

Tel. 0883 1955528

Cell. 389 6473686

Email: info@lemasseriezucaro.it