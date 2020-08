Appartamenti ecosostenibili in via Friuli: Gabetti è con te

Se c’è un momento ideale per acquistare casa è questo. L’agenzia immobiliare Gabetti vende a Corato in via Friuli appartamenti di classe A di nuova costruzione, corredati da ottime rifiniture e da una serie di elementi che rendono gli edifici veri e propri fabbricati ecosostenibili.



Gli appartamenti di varia composizione hanno una superficie dai 50 m2 in su e dispongono dei più moderni sistemi di isolamento termico e di alimentazione energetica.

Ogni unità abitativa è realizzata con impianti di riscaldamento a pavimento, un sistema che abbatte i consumi che solitamente si sostengono per riscaldare gli ambienti, avendo ottime prestazioni dal punto di vista energetico. I vantaggi consistono nella minima dispersione termica e nella possibilità di godere di un riscaldamento costante su tutta la superficie pavimentata. Inoltre, questa tecnologia può funzionare insieme ai pannelli solari che – insieme ai classici impianti energetici – contribuiscono ad alimentare ogni fabbricato.

Gli edifici di via Friuli che Gabetti propone sono costruiti con il cosiddetto cappotto termico, una sorta di guscio protettivo e isolante che riduce il consumo del combustibile necessario al riscaldamento poiché la dispersione termica attraverso le pareti è minima.

Agli aspetti di moderna impiantistica si associano poi altre peculiarità interessanti che rendono queste case particolarmente appetibili. Le ringhiere di ogni balcone sono realizzate in alluminio per cui non hanno bisogno di alcuna manutenzione o verniciatura nel corso degli anni. L’intero complesso è costruito intorno a una bellissima corte a disposizione dei condomini con giardino e panchine, una vera e propria area green personale.

Le ottime rifiniture già messe in opera sono presenti in quasi tutti gli appartamenti. Le unità abitative non ancora completate danno invece la possibilità di scegliere rivestimenti, pavimentazioni e porte, per chi volesse stabilire quali finiture applicare alla propria casa. Tuttavia, tale opzione vale solo per alcuni appartamenti.

Questo è il momento giusto per decidere di acquistare un immobile. L’agenzia immobiliare Gabetti è pronta ad andare incontro a tutte le esigenze.

Contatti

Corato: via Gravina, 7/9

Tel. 080.872.20.41 corato@gabetti.it www.gabetti.it