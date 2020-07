L’odierno mercato immobiliare si ritrova ad affrontare la sfida di un’offerta sempre crescente che spesso destabilizza i potenziali compratori. In tempi di crisi economica, d’altra parte, la scelta di acquistare un immobile va ponderata con giudizio. In risposta a queste esigenze, l’agenzia WelcHome di Elisa Colucci accoglie le richieste di tutti i suoi clienti, affrontando con intelligente efficienza gli oneri derivanti dalle trattative di ogni compravendita. Colmando le incertezze degli acquirenti e dei venditori, WelcHome si impegna da sempre a raggiungere in tempi brevi la soddisfazione delle parti accompagnandole con cura e professionalità durante tutta la transazione.



Oggi la volontà di acquistare casa è spesso messa in discussione dal dubbio di azzardare una decisione che alla fine potrebbe non ripagare gli sforzi profusi tra pratiche legali, banche, mutui e garanzie. In questo terreno impervio, si colloca l’attività di WelcHome all’insegna della serietà, della determinazione e della trasparenza. Nel nome di questi tre pilastri l’agenzia si impegna a recapitare ai contraenti tutte le informazioni in modo chiaro e dettagliato così da concludere qualunque affare nella più totale serenità.

L’agenzia - che opera soprattutto su Corato e altre città limitrofe - è un vero e proprio ponte tra chi vende e chi compra: abbattendo la distanza tra loro, si barcamena con disinvoltura nell’intricato groviglio burocratico generato dagli affari immobiliari.

WelcHome è un’agenzia affidabile e preparata a fronteggiare e risolvere qualsiasi problema, sollevando la clientela dalle difficoltà e dai rischi tipici del settore. In tal senso Elisa Colucci fa proprie le parole del famoso economista austriaco P.F. Drucker, "Dietro ogni impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa".

Contatti

Cellulare: +393920485410

Email: elisacolucci967@gmail.com

Indirizzo: viale Cadorna 25, 70033 Corato