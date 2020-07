Rimodella e tonifica il corpo. Questo fa la nuovissima tecnologia Beautech arrivata nel centro estetico Dea: sarà presentata il 7 agosto in occasione del “Beauty day”. Per prenotare un appuntamento con una beauty specialist è necessario rivolgersi ai numeri 340.3870714 oppure 080.8981703: a chi sceglierà un pacchetto personalizzato verrà assicurato uno sconto del 30%.

Cosa fa la tecnologia Beautech? Con la metodica di Sabrina Piarulli ridefinisce la silhouette contrastando gli inestetismi di adipe e cellulite. Crea una sinergia di differenti onde elettriche per agire in modo mirato sui più frequenti inestetismi estetici che interessano il corpo. Ideale per risvegliare il metabolismo, migliorare la circolazione linfatica ed il microcircolo, ossigenare e stimolare la produzione di nuovo collagene.

Una tecnologia innovativa, indolore, sicura e performante

Spesso, quando vengono effettuati percorsi significativi per contrastare gli inestetismi di adipe localizzato e/o cellulite, il problema maggiore di presenta al termine dei percorsi dove, frequentemente, ci si scontra con l'atonia data dalla somma dei trattamenti. Beautech ha pensato di provvedere sinergicamente a questo inestetismo - molte volte sottovalutato ma piuttosto importante - inserendo all’interno dell’apparecchiatura la tecnologia di elettro rimodellamento. Queste stimolazioni - assolutamente piacevoli a livello percettivo e corporeo - sollecitano “l’effetto memoria muscolare” creando riempimento e rassodamento grazie alla tonificazione di quelle aree dove, per necessità di inestetismo, è richiesta la riduzione.

Le forme del corpo saranno ridefinite, si noteranno immediatamente i cambiamenti in termini di rimodellamento della silhouette. Si utilizzano innovativi pantaloncini e bendaggi monouso imbibiti con ingredienti studiati per avere un effetto rassodante, push-up e rimodellante che consentono di potenziare l’efficacia della tecnologia.

I diversi programmi che si possono eseguire con Be-BodyLaser sfruttano l’uso di innovative placche leggermente concave, studiate ad hoc per avvolgersi al meglio alle forme del corpo, agiscono simultaneamente grazie ad una serie di tecnologie di ultima generazione: low level laser (lllt), ultrasuoni, elettropolisi, elettro rimodellamento, elettroporazione.

Questa sinergia agisce efficacemente sugli accumuli adiposi localizzati, sulla lipodistrofia cellulitica, sulla ritenzione dei liquidi e sull’atonia cutanea. I trattamenti generano una visibile riduzione del tessuto adiposo e degli inestetismi della cellulite con un’eccellente tonificazione muscolare e rassodamento cutaneo.