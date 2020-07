Telegramma di nozze? Alcuni esempi di frasi formali e amichevoli da scrivere

Un messaggio di augurio e congratulazioni è il modo migliore per esprimere i vostri sentimenti di gioia e partecipazione a una coppia in procinto di pronunciare il fatidico sì. Secondo il galateo, quando si è invitati a un matrimonio al quale non è possibile partecipare fisicamente, è infatti opportuno comunicare almeno a parole la propria vicinanza e il proprio affetto. Per farlo potete affidarvi al classico telegramma di matrimonio.

Non è obbligatorio che vi rechiate in Posta: grazie al comodo servizio online offerto da Ufficio Postale oggi si può inviare un telegramma in maniera rapida e semplice direttamente da casa. Una volta inseriti i vostri dati di recapito e quelli del destinatario, non dovrete fare altro che comporre e inviare il messaggio, il quale verrà recapitato entro un massimo di 24 ore lavorative.

Il servizio consente anche di selezionare la data preferita per la spedizione del telegramma di nozze e l’eventuale ricevuta dell’avviso di consegna.

Prima di iniziare a scrivere le parole con cui esprimere i vostri sentimenti di felicità può essere utile chiedersi quale sia il livello di confidenza che vi lega ai futuri marito e moglie. Se si tratta di amici stretti, potrete lasciare correre un po’ di più la vostra fantasia, ricorrendo anche a frasi divertenti e originali. Ecco qualche esempio:

Dopo avervi visti crescere insieme, condivido la vostra gioia promettendovi l’appoggio della mia amicizia per sempre. Auguri di cuore agli sposi più fortunati e felici del mondo! I nostri più affettuosi auguri a una coppia di amici sinceri e compagni di viaggio, pronti a coronare il loro grande sogno d’amore. Non vediamo l’ora di brindare in vostro onore! Auguri a due cari amici che abbiamo sempre sognato di vedere come marito e moglie. Se a sposarsi sono invece colleghi, conoscenti o parenti lontani a cui non siete legati da una grande confidenza, è preferibile fare affidamento su messaggi di auguri più formali, come ad esempio: Vi auguro che questo matrimonio sia il punto di partenza per una vita familiare felice e serena. Non potendo partecipare di persona, vi inviamo i nostri più sentiti e sinceri auguri. A (nome sposa) e (nome sposo) vanno i nostri affettuosi auguri per un felice futuro insieme.

Ci auguriamo che in questo meraviglioso giorno possa giungervi il nostro augurio per un matrimonio fatto di amore, gioia e serenità.