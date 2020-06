I compleanni non sono tutti uguali, ci sono cifre che sono più sentite di altre. Quasi sempre si tratta delle cifre tonde, perché passare da una decade a un'altra è un momento che difficilmente passa senza causare pensieri. Poco importa se non avviene nessun cambiamento reale, quelli sono più lenti e difficilmente avvengono da un giorno all'altro.

Quel che è certo è che rimane un giorno da festeggiare come si deve. Magari quest'anno, o almeno in questo periodo, le feste più sfarzose e con molti invitati sono ancora poco indicate. Questo però non deve essere una scusa per non festeggiare il compleanno dei 60 anni. Quindi se avete un amico o un parente poco propenso ai festeggiamenti per una volta non assecondatelo. Almeno i compleanni delle cifre tonde bisogna festeggiarli.

Cosa fare per la festa dipende molto dal periodo e ciò che è o meno consentito. Sperando che in tempi brevi si possa ritornare a una piena normalità.

Nel settore dei regali invece non ci sono cambiamenti. C'è sempre il forte desiderio di regalare qualcosa di bello e gradito, e c'è a sua volta la solita mancanza di idee o una grande indecisione.

Ma cosa possiamo regalare a chi compie 60 anni? Escludendo gadget celebrativi o personalizzati che riportano date e cifre non ci sono prodotti specifici. Questo è un vantaggio perché significa che c'è maggiore scelta, lasciando spazio a prodotti particolari e inaspettati, o a doni legati a hobby e passioni del festeggiato.

Tutto ciò che è legato a delle passioni personali è molto specifico e diventa difficile dare consigli. Se invece cercate dei regali per i 60 anni originali e diversi dal solito possiamo darvi qualche dritta.

Abbiamo fatto una piccola selezione di idee regalo originali (in vendita sul sito dottorgadget.it) che potrebbero rivelarsi degli ottimi regali per i 60 anni. 5 gadget per varie esigenze o interessi.

Scaffali da viaggio

Partiamo con un gadget per viaggiatori perché le vacanze sono un primo segnale di ripresa della normalità e può essere visto che come un regalo di buon auspicio. Gli Scaffali da viaggio sono un accessorio da mettere nelle valigie e nei trolley e le dota di un sistema con 3 ripiani. Un modo per ottimizzare gli spazi e organizzare al meglio il bagaglio.

Marchiatore per bistecche

Tempi di grigliate e quale miglior regalo di un marchiatore personalizzabile per aggiungere parole e scritte sulle bistecche? Il marchiatore vi arriva con una dotazione di caratteri mobili per scrivere ciò che preferite, o per creare il vostro marchio da Re della griglia.

Organizer da auto

Il festeggiato usa molto l'automobile? Gli organizer da auto sono due elementi da infilare ai lati dei sedili anteriori a aggiungono due scompartimenti supplementari. Questo permette di tenere sempre a portata di mano ciò che può servirvi maggiormente, oltre che aumentare gli spazi per tenere in ordine l'abitacolo.

Tappetino massaggiante per il corpo

Per un regalo per i 60 anni rilassante c'è il Tappetino massaggiante per il corpo. Un gadget su cui sdraiarsi o sedersi e lasciarsi massaggiare dalla testa ai piedi. È dotato di varie modalità massaggianti e, quando tornerà l'inverno, potrete sfruttare anche la modalità riscaldante.

Tubo da giardino in acciaio

Una delle attività più importanti del giardinaggio è bagnare il prato, le piante e i fiori, quindi una canna per l'acqua è basilare. Il problema è che quelle in gomma hanno vita breve, si piegano, si forano e bisogna cambiarle di frequente. Il modello in acciaio inox invece è una grande novità, è indistruttibile, non si annoda e non si piega. Costa più di un tubo in gomma ma sul lungo periodo si ripagherà con gli interessi. Un grandissimo gadget da giardino.