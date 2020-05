“We start from you”, Proequipe & Casmara regalano trattamenti viso al personale medico sanitario Copyright: Proequipe & Casmara

Un trattamento viso gratuito Casmara a tutti i medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario e volontari della protezione civile coinvolti nella lotta contro il coronavirus. Proequipe, in collaborazione con Casmara, vuole dimostrare la sua gratitudine a tutte le donne e gli uomini impegnati a fronteggiare questa terribile emergenza sanitaria.

Proequipe srl, azienda leader nel settore dell’estetica professionale del nostro territorio, con #ripartiamodavoi lancia la campagna “We start from you” con la quale regala un trattamento viso a scelta tra le tante opzioni Mask express, presso uno dei tanti istituti di bellezza Casmara che ha aderito all’iniziativa.

«Il progetto nasce con l’obiettivo di omaggiare la professionalità e la dedizione dimostrata da tutto il personale sanitario, nella lotta contro il Covid19, prendendosi cura dei nostri cari con turni di lavoro estenuanti e spirito di sacrificio» commenta Michele Fusaro, Ceo di Proequipe.

«Il volto di tutto il personale sanitario, che si è adoperato per combattere l'emergenza contro il Coronavirus, è segnato dalla stanchezza e dai segni causati dall’uso prolungato dei dispositivi di protezione individuale. Vogliamo dimostrare la nostra vicinanza in modo tangibile a tutti coloro che, ancora oggi, sono impegnati a favore della comunità in tutta Italia» ha aggiunto Gerardo Bengasi, Brand Manager di Casmara Italia.

«Vi invitiamo a condividere questa nobile iniziativa e ad andare sul sito www.westartfromyou per conoscere come aderire e poter usufruire del trattamento viso gratuito Casmara» concludono i promotori della campagna “We start from you”.