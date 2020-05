Giuseppe Pomo e Michele Giorgino nuovi produttori esclusivisti underwear/homewear del brand Givova

Giuseppe Pomo e Michele Giorgino nuovi produttori del brand GIVOVA.

Nel gennaio 2020 prende corpo una strategia imprenditoriale ideata dall’imprenditore coratino Giuseppe Pomo (di origine andriese, come ama sempre ricordare) tesa a costruire alleanze di collaborazione produttiva e distributiva dei prodotti propri della operatività delle tre aziende. Infatti Homewear Srl acquisisce l’autorizzazione a produrre e commercializzare i propri prodotti a marchio GIVOVA. Al progetto imprenditoriale appone la propria firma anche la nota società andriese Giorgino Company Srl guidata dall’imprenditore andriese Michele Giorgino sollecitato ad aderirvi dallo stesso Pomo.

L’obiettivo è quello di incrementare sinergicamente il fatturato complessivo delle tre aziende sfruttando mix organizzativi della produzione e commercializzazione mutuati dalla triplice e consolidata esperienza offrendo all’intera platea di consumatori una vasta gamma di prodotti studiati per offrire una moderna funzionalità e design con rinnovata qualità.



Homewear apporta il suo valore aggiunto derivante dalla ottimizzazione dei costi di produzione di grandi quantitativi di prodotti in forza delle economie di costo che riesce a conseguire in qualità di importatore da fornitori extra-UE selezionati tra certificati e dotati di elevate capacità produttive.

GIVOVA apporta la sua capacità di penetrazione mass-mediatica nel mercato, non solo orientando la domanda, bensì sviluppandola. Tale capacità, negli ultimi tempi ha registrato un notevole incremento per effetto di ingenti investimenti nello sviluppo di operazioni commerciali di product placement mirati ad intercettare segmenti giovanili della platea di consumatori attratti da programmazioni radiofoniche e web sponsorizzate da GIVOVA. É il caso dei famosi programmi televisivi Grande Fratello, L’Isola dei famosi, Eurogames, Pomeriggio cinque e tanto altro.

Purtroppo lo Start di attuazione del progetto, risalente al gennaio 2020 viene prematuramente bloccato per effetto della emergenza pandemica e finisce per arenarsi a seguito del lockdown imposto dalle autorità di Governo italiane.

Oggi i tre imprenditori Pomo, Giorgino e Acanfora (proprietario del prestigioso marchio GIVOVA) annunciano il Re(Start) dell’iniziativa imprenditoriale, consapevoli dell’enorme difficoltà che l’attuazione del progetto dovrà fronteggiare a causa del notevole depotenziamento della propensione marginale al consumo causata dalla pandemia ma al contempo orgogliosi di poter ricominciare ad operare per offrire ai consumatori – innanzitutto italiani – il meglio della propria esperienza acquisita nei decenni di attività ed ora sinergicamente valorizzata per effetto della triplice collaborazione.

HOMEWEAR Srl

La società con sede legale in Corato BA, Via R. Paolucci 9, Cap 70033, è guidata da ormai trent’anni da Giuseppe POMO, svolge da diversi anni la propria attività nel campo della commercializzazione di capi di pigiameria, intimo, corsetteria, sportwear, homewear, beachwear (uomo/donna/bambino). E’ specializzata nella commissione di produzione di qualità in paesi del sud-est asiatico quali Turchia, India, Bangladesh, Cina dove negli anni ha intessuto rapporti di collaborazione produttiva con fornitori selezionati e certificati da SGS, OEKO-TEX, GOTS. E’ licenziataria, tra gli altri, dei marchi Australian, Renato Balestra, ATTIMI by Via CONDOTTI.

La pianificazione strategica elaborata dalla sua governance vede tra i suoi principali obiettivi, l’incremento di volume del suo core business mediante riposizionamento competitivo sul mercato nazionale affidato a due principali driver di sviluppo, ossia la valorizzazione della rilevante esperienza imprenditoriale maturata nel settore con gli anni e la diversificazione delle linee di produzione e commercializzazione scommettendo nella capacità di connotare le attuali linee con caratterizzazioni proprie del settore dell’abbigliamento sportivo, anche professionistico.

GIORGINO Company Srl

La società, con sede legale in Andria BT, Via Barletta 232/234, Cap 76123, è guidata da due menti brillanti, i fratelli Giorgino, che con un'esperienza di oltre trentacinque anni nel settore dell'industria tessile, producono e commercializzano articoli per linee underwear, nightwear ed homewear (uomo/donna/bambino/neonato).

Gli standard qualitativi sempre elevati sono una certezza che la GIORGINO Company Srl offre. Essa infatti usa materie prime certificate e di ottima qualità, conservando i suoi standard qualitativi anche nei processi produttivi, infatti essa vanta certificazioni come: OEKO-TEX in classe prima per i capi prodotti, SGS sistema di gestione certificato conforme ai requisiti ISO 9001.2015, BCI Better Cotton Initiative.

La GIORGINO Company Srl si rivolge principalmente al mondo della GDO, DO e Discount, producendo anche prodotti con Private Label, avendo ormai da anni la piena fiducia di prestigiose insegne italiane ed estere. Completa la sua proposta commerciale sia con diversi marchi di proprietà quali Action, Felixman, Filrouge, Homega Sport, Happy G, sia operando nel colorato mondo del licensing con una vasta gamma di prodotti, accessori, pigiami, articoli di abbigliamento esterno e calzature, garantiti da una filiera autorizzata, e che soddisfano le più varie esigenze di mercato.

GIVOVA

É notorio come negli ultimi anni l’azienda sia riuscita ad affermarsi prepotentemente nel mercato del prodotto tecnico-sportivo neutralizzando la concorrenza con una politica di business innovativa tesa all’accesso dei consumatori ad elevati standard qualitativi con prezzi accessibili. Il suo punto di forza risiede principalmente nell’offrire un prodotto caratterizzato da standard qualitativi e prestazionali propri dell’abbigliamento sportivo professionistico.

La cura estrema dei suoi prodotti, l’attenzione per i minimi dettagli, per la qualità dei materiali tecnici utilizzati, consentono ai consumatori di fruire delle più elevate qualità prestazionali all’altezza di qualunque evento, da quello ludico ricreativo a quello più impegnativo di livello agonistico-professionale, senza rinunciare al miglior confort reso accessibile al costo verosimilmente più contenuto disponibile sul mercato. L’evidenza del successo dei prodotti a brand GIVOVA è ormai testimoniato dalle numerosissime collaborazioni con realtà sportive professionistiche.

Il punto di estrema forza di GIVOVA risiede nella sensibilità mostrata verso il consumatore agita sin dalla fase della ideazione con capacità di immedesimazione e prospettazione delle sue migliori aspettative di fruizione delle caratteristiche funzionali e qualitative del prodotto, nonostante il limitato esborso sostenuto per l’acquisto. Una mission perseguita ormai da anni alla luce di una vision focalizzata sulla miglior soddisfazione del consumatore, principale valore per l’azienda.