Il nuovo showroom Casa del mobilio compie un anno e premia i suoi clienti: «Vi facciamo (ri)partire»

Arriva in un momento particolare il primo anniversario del nuovo showroom Casa del mobilio, quello che si trova in via Polvere delle rose. Eppure, come si fa per vincere tutte le grandi sfide, i titolari Enia e Luigi Scaringella sono stati capaci di focalizzare il loro sguardo sui risultati raggiunti e di guardare al domani premiando i loro clienti con una vacanza.

«Questo primo anno di attività – spiegano - ci ha portato ottimi risultati: il sodalizio con le importanti aziende di cui siamo rivenditori è una garanzia di qualità ed affidabilità che ci premia. Stosa cucine, Santa Lucia, Oggioni per letti di alta qualità, Falomo per l’alta manifattura dei materassi, Moretti compact per le camerette, Accademia del mobile, Modo10, FGF e tanti altri.

Anche in questo lungo periodo di emergenza sanitaria abbiamo continuato a pensare alle necessità dei nostri clienti portandoci avanti nel lavoro attraverso la progettazione online e – tranne che per un breve periodo di fermo forzato - continuando con la produzione nella nostra falegnameria. Grazie ai nostri canali social, Facebook e Instagram (Casa del mobilio corato), ed al nostro sito web siamo stati sempre facilmente raggiungibili. Ci siamo preparati per poter effettuare le consegne il prima possibile e limitando al minimo i ritardi.

Nei giorni scorsi abbiamo provveduto alla sanificazione degli ambienti per garantire ai nostri clienti di essere accolti al riparo dai rischi ma con la serietà e la competenza di sempre.

Un grazie particolare va ai nostri collaboratori, sia della falegnameria che dei due punti vendita: con professionalità e dedizione al lavoro hanno contribuito al successo che abbiamo potuto registrare.

In occasione di questo compleanno, capitato in un periodo particolare ed al tempo stesso carico di voglia di ripartire, abbiamo pensato di regalare una vacanza ai clienti che decideranno di acquistare i mobili da noi entro il 15 giugno: potranno godersi un weekend per due persone in una località a loro scelta e nel periodo che vorranno, nell’arco di un anno. Tutti dopo questo lungo periodo in cui non abbiamo potuto varcare i confini della città desideriamo di concederci anche solo due giorni di relax: è per questo che vogliamo regalarli a chi ci sceglie e ci dà fiducia».