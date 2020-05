Come scegliere la giusta piattaforma per giocare online

Il settore del gioco online è, da diversi anni, in un trend di continua espansione particolarmente interessante. Se da un lato è vero che ci sono sempre più piattaforme che propongono servizi e offerte specifiche a tutti gli appassionati di questo mondo, bisogna però sottolineare come non sempre la scelta di puntare su uno o sull’altro sito web dove scommettere sia così agevole come sembra.



Ciascuna piattaforma che offre la possibilità di giocare e puntare sul web, infatti, presenta delle caratteristiche differenti, vantaggi e punti deboli. Quindi, gli utenti devono essere in grado di riconoscere con grande attenzione i punti di forza, così come di valutare con ancor più cura i diversi aspetti che non convincono più di tanto.

L’aspetto della sicurezza è centrale in fase di scelta

In molti si chiedono il motivo per cui sia così importante selezionare solamente dei casinò online che abbiano una licenza AAMS, che ora prende il nome di ADM. Ebbene, per evitare di dover cadere in qualche truffa o tranello, e non correre il rischio di perdere i soldi che vengono versati, è sempre meglio accertarsi che il portale esponga tale licenza.

L’ente che provvede al rilascio della licenza, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha il compito di verificare che l’operatore, nel mettere a disposizione dei suoi iscritti le varie tipologie di giochi, rispetti pienamente tutto quanto viene previsto all’interno dell’apposita normativa italiana in merito al gioco d’azzardo.

I bonus e le promozioni

Uno degli aspetti più importanti per scegliere correttamente il casinò su cui cominciare a puntare è quello di valutare con grande attenzione la gamma di bonus e di offerte che vengono proposte da ogni operatore. In alcuni casi, infatti, i bonus di benvenuto dall’importo particolarmente alto possono influenzare la scelta e trarre in inganno un giocatore, visto che poi, una volta iscritto, va a scoprire come il bonus venga sbloccato solo dopo aver soddisfatto dei requisiti di giocata decisamente elevati.

In alcuni casi vengono proposti anche dei bonus casino senza deposito. Si tratta di un vantaggio di tutto rispetto per i giocatori, che non dovranno nemmeno provvedere a versare una cifra minima sul proprio conto di gioco. in questo modo, si può iniziare a scommettere senza tirar fuori soldi di tasca propria e non dovendo sottostare nemmeno ad alcun tipo di vincolo iniziale. Non solo, visto che i portali che offrono un bonus senza deposito mirano proprio ad ampliare la propria cerchia di giocatori, potenziando il proprio marchio e il numero degli utenti che scommettono sulla piattaforma.

Non deve stupire come siano sempre di più gli utenti che vanno alla ricerca di piattaforma che offrono bonus e promozioni di questo tipo. In sostanza, l’obiettivo è quello di puntare per puro divertimento, senza correre alcun tipo di rischio. In modo particolare, sono i giocatori che hanno meno esperienza quelli che sono maggiormente predisposti ad evitare di dover usare dei soldi reali. Nella maggior parte dei casi, la somma del bonus senza deposito corrisponde ad una somma che varia da 5 fino ad una soglia massima pari a 30 euro.