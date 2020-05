Con la donazione di un ventilatore polmonare all'ospedale Umberto I di Corato Meditrans conferma «la costante vicinanza al personale sanitario. Il nostro – scrivono - è un piccolo, ma significativo, gesto di riconoscenza».



«Il periodo che stiamo vivendo – aggiungono - è sicuramente diverso da tutti gli altri vissuti. Intorno a noi vige in silenzio surreale con città semi-deserte. Attraverso questo video vogliamo ringraziare i nostri ragazzi, i nostri collaboratori, che come non mai, si sono prodigati con la loro professionalità, abnegazione e tenacia per portare a termine i propri obiettivi.

Meditrans non è solo un'azienda, ma una grande famiglia. Ringraziamo tutti gli operatori ospedalieri che in questo periodo stanno dimostrando con il loro amore un grande spirito di servizio».