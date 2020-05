La gestione del bankroll nelle scommesse sportive

Per tutti coloro che amano il mondo delle scommesse, una delle cose più difficili da gestire, probabilmente anche solo a livello teorico, è la gestione del bankroll. Per poter raggiungere degli ottimi profitti, è fondamentale avere conoscenze e competenze per quanto riguarda il money management. Di cosa si tratta? Molto semplice della gestione del proprio denaro.

Avere un’idea su quale possa essere la tattica più adatta da applicare sulle puntate e scommesse è fondamentale. In realtà, però, il nocciolo della questione, per gestire in maniera corretta il proprio bankroll, è quello di fare in modo di non rischiare una quantità eccessiva di denaro. È proprio questo ciò che fa la differenza tra cui, sul lungo periodo, è vincente, e chi, al contrario, è perdente.

Prima ancora di stabilire il proprio bankroll e di cominciare a puntare, però, è fondamentale andare alla ricerca del migliore portale dove effettuare le proprie scommesse sportive. In questo caso, è bene seguire alcune accortezze e indicazioni, in modo tale da scegliere solamente il casinò online più vantaggioso dove creare il proprio conto di gioco e dare il via al proprio divertimento. Oltre all’aspetto legato alla sicurezza e alla presenza del marchio AAMS/ADM, è fondamentale valutare bene le caratteristiche del bonus di benvenuto che viene proposto ai nuovi utenti che cominciano a scommettere su quel determinato portale.

La scelta del bankroll migliore per le proprie esigenze

Il primo passo è quello di usare solo ed esclusivamente il denaro che ci si può davvero permettere di “lasciare per strada”. Il budget che si decide di dedicare alle scommesse online, infatti, deve essere costruito con grande attenzione e mai con superficialità.

Non esiste chiaramente una somma limite che si può definire generale, visto che tutto dipende dalle disponibilità e dalla situazione economica di ciascun giocatore. Se in qualche caso solamente versando 20-30 euro sul proprio conto di gioco si riesce a stare tranquilli, altre volte potrebbe succedere di poterne depositare anche 500, senza che tale operazione vada a minare la propria serenità, dal momento che una cifra del genere non va in alcun modo a impattare successivamente sulla propria quotidianità, nel caso in cui dovesse essere persa.

Occhio all’importo di ciascuna scommessa

Un altro suggerimento molto importante da tenere a mente è quello di non puntare mai più del 5% del proprio bankroll su una sola puntata, in qualsiasi caso. Dopo aver delineato il quantitativo di soldi da rischiare e, quindi, da depositare sul proprio conto di gioco, c’è da stabilire anche l’importo che andrà a caratterizzare le varie puntate.

Complessivamente, una delle migliori regole da seguire, quantomeno per chi è alle prime armi, è quella di scommettere una cifra che non sia mai superiore al 5% del proprio bankroll. È fondamentale rispettare sempre questa quota massima. Infatti, qualora si dovesse intraprendere una striscia di puntate vincenti, si potrebbe rimanere affascinati e anche ingolositi dalla possibilità di aumentare tale limite. Eppure si tratta di un errore, anche particolarmente diffuso, tra chi ha poca esperienza con l’universo delle scommesse sportive e non solo.

Una gestione flessibile

L’idea migliore da seguire è quella di effettuare un ricalcolo del bankroll in relazione a quelle che sono state le vincite oppure le perdite. In questo modo, si possono anche ottimizzare i vari guadagni. Il bankroll, quindi, diventa un concetto flessibile e non più fisso, ma che viene condizionato evidentemente dalle giocate e scommesse che vengono fatte, e ovviamente dal loro esito.

Un altro aspetto più interessante è quello di propendere per le scommesse singole piuttosto che sulle multiple. Perché? Se le seconde permettono di vincere somme maggiori, è altrettanto vero come siano più rischiose, mentre puntare sulle scommesse singole può portare a profitti di tutto rispetto nel medio-lungo periodo.