«Per noi la danza è vita». Lo affermano con convinzione dalla scuola Danzarte. «Amore, condivisione, passione, determinazione, sacrificio – scrivono - smuovono i nostri corpi, le nostre menti, ma soprattutto i nostri cuori.



La nostra scuola di danza è per tutti noi la nostra “casa” dove dentro quelle mura qualcosa di magico si realizza. All’improvviso questa casa ha dovuto chiudere le sue porte ma quello che l’amore costruisce difficilmente viene spazzato via. Virtualmente ci siamo uniti in un unico abbraccio, in un’unica melodia, riscaldando il motore del nostro corpo cercando di sentire l’Altro vicino a noi.

Ed è quello che tutti gli allievi della scuola Danzarte hanno fatto in questo lungo ed interminabile pausa forzata. Si ritornerà a danzare più forti di prima e sarà magicamente bello».