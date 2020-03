Fiore di Puglia sceglie solo materie prime italiane. Questa la scelta dell'azienda da che oltre 20 anni produce snack da forno genuini realizzati solo con ingredienti di alta qualità e di provenienza pugliese.

Come i taralli biologici o le torcette con certificazione qualità Puglia, prodotti da materie prime da agricoltura biologica a km 0, solo con olio extra vergine d’oliva bio D.O.P. e con lievito madre e confezionati nel rispetto della natura in un packaging riciclabile.

Nel bel mezzo di questa emergenza dovuta al nuovo Coronavirus il suggerimento è comprare italiano, non solo per l'indubbia qualità del prodotto made in Italy ma anche per aiutare la nostra economia a rialzarsi in fretta.

«Si, siamo orgogliosi di essere Italiani. Gli italiani, creativi, coraggiosi, altruisti e sempre capaci di fare grandi imprese. Oggi purtroppo distanti ma più UNITI che mai. Noi, con le nostre materie prime italiane vi proponiamo i nostri prodotti che uniscono l'Italia».