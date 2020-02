Nuova location per Caffè Shaday. Su viale Diaz con tantissime novità

Per trentasei anni è stato un punto di riferimento per fare colazione e gustare un buon caffè. Dal 5 marzo Caffè Shaday si trasferirà da via Ruvo a viale Diaz, 16-20 con tante novità, nuove prelibatezze e una grande sala per accogliere i propri ospiti.

«Il mercato è cambiato abbiamo deciso di spostarci sull’Extramurale, in una sede più grande, per soddisfare maggiormente le esigenze dei nostri clienti e per continuare a dar loro tutta la qualità e le bontà che ci hanno contraddistinto in questi anni».

La storia di Caffè Shaday (ex Bar Agip) comincia nel 1984 quando i fratelli D’Onofrio rilevarono una vecchia caffetteria attiva dagli anni sessanta. Nel 2009 aprono un secondo punto vendita su via Duomo, nel cuore del centro storico che continuerà a servire i suoi clienti.

Oltre a colazioni e caffè - tostato direttamente in loco - il nuovo Shaday cucinerà primi e contorni del giorno per la pausa pranzo e proporrà una vasta scelta di birre artigianali e vineria, accompagnati da taglieri, per l’apericena. Inoltre sarà possibile ordinare food e beverage per piccoli banchetti ed eventi.

I dolci continueranno a essere il punto di forza del caffè della famiglia D’Onofrio. A partire dal gelato artigianale, tra i più apprezzati della città, fino alla pasticceria che è stata ampliata e arricchita e potrà essere assaporata comodamente seduti nella saletta interna.

La famiglia D’Onofrio e i suoi collaboratori vi aspettano il 5 marzo alle 20.00 per l’inaugurazione del nuovo Caffè Shaday e dal 6 marzo per continuare a condividere con loro i vostri gustosi momenti quotidiani.