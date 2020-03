Filippo Rutigliano, 26 anni. Caratteristica numero uno: ha una spietata passione per gli animali. Due anni fa ha inaugurato Rufee Pet Friendly a Corato, un negozio specializzato in toelettatura e vendita di mangimi e accessori per animali.

Lo sbocco naturale per la tua “passione spietata”?

«Direi di sì, ma solo dopo aver precisato che per prima cosa ho frequentato una scuola di toelettatura, al Colacicco’s Show Dog. Ho imparato il mestiere del toelettatore specializzandomi nei “tagli a forbice”, soprattutto su barboncini.

Trascorrevo le domeniche frequentando corsi di specializzazione in varie città: il mio unico obiettivo era apprendere. Ed è stato così che ho incontrato il mio (grande) amore, Zoe, un barbone gigante. Con lei è stato amore a prima vista, non ho pensato a quanti cani (e impegni) avevo già. Nei corsi pratici che facevo per il taglio a forbice su barboncini c’era anche lei, apparteneva all’allevamento del mio maestro. Le ho fatto i primi bagni e adesso siamo inseparabili».

Il 2019 è stato il tuo secondo anno di attività. Cosa ti aspetti?

«È stato un anno pieno di soddisfazioni: i clienti, non smetterò mai di ringraziarli, aumentano giorno dopo giorno. Il passaparola tra loro ha giocato un ruolo non indifferente, abbiamo diversi clienti che arrivano dai paesi limitrofi.

Grazie al percorso che ho fatto, oltre al “taglio a forbice” di cui parlavo prima, nel mio negozio offro servizi di toelettatura, stripping, trimming, trattamenti alla cheratina, trattamenti spa con idromassaggio e ozonoterapia, trattamenti personalizzati in base al tipo di pelo. In negozio abbiamo anche mangimi (dietetici e super premium, snack e marchi esclusivi) e accessori di prima qualità per chi vuole fare economia di tempo e trovare in un solo luogo tutto ciò che occorre per il proprio amico a quattro zampe. Compresa la consulenza utile a fare scelte mirate e non casuali.

Molti clienti ci permettono di “sperimentare” trattamenti nuovi o “tagli a forbice” diversi dandoci sempre occasioni di crescita. Molti ci affidano i propri cuccioli per il loro primo bagno o magari per un taglio particolare. Oltre che a mantenere l’animale più pulito ed ordinato per questioni di igiene, il taglio del pelo del cane ci dà la possibilità di creare quasi un “vestito” su misura per lui».

Mentre i pelosetti si rilassano, i loro padroni cosa fanno?

«Molto spesso si comportano come farebbe un genitore con il proprio figlio: la nostra toelettatura è completamente a vista, sia dall’interno che dall’esterno del negozio. Ci capita spesso di sorprendere i padroni mentre sorridevano guardando quanto il loro cane si stesse rilassando, quasi fosse in una beauty farm. Nel nostro negozio abbiamo fatto una scelta precisa anche per quel che riguarda il settore tessile, i cuscini, i guinzagli e gli accessori di vario genere: sono tutti prodotti made in Italy».

Su cosa punti in questo 2020?

«Ci sono diversi progetti nel cassetto, di sicuro sul nostro e-commerce: lo stiamo completando ed è già online sul sito www.rufee.it. Vogliamo anche rinnovare la toelettatura apportando delle modifiche alle postazioni per abbattere i tempi d’attesa. E poi ho un sogno, tutto personale: partecipare alle gare di toelettatura, un altro mondo che mi appassiona: lì la cosa più bella è il confronto con altri colleghi, ci si scambiano nozioni e tecniche di lavoro. Non vedo l’ora di andarci».

Rufee Pet Friendly

via Andria 33 Corato (Ba)

329 3911307

facebook: Rufee pet friendly

instagram: rufee_petfriendly

sito: www.rufee.it