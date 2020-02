Corsi di formazione, lo studio che apre le porte al successo

L’importanza di un costante aggiornamento è sempre più cruciale nel mondo del lavoro, dove in genere rappresenta la chiave del successo. Spesso molte cose vengono date per scontate, andando avanti con l’età. Ma è anche vero che la tecnologia - e, a cascata, tutto ciò che la circonda - conosce un continuo sviluppo e progredisce senza sosta: tutti entriamo in contatto con i suoi sistemi e ogni strumento è ormai abituato a dialogarci.

Quello che oggi può sembrarci la routine domani sarà considerato obsoleto: saper intercettare e raccogliere le sfide del futuro, specie quando strettamente connesse alla propria mansione sul posto di lavoro, è da considerare come la chiave di volta in grado di aprire le porte al successo e alle soddisfazioni personali. Sapere sempre destreggiarsi nelle situazioni, anche in quelle nuove o impreviste, rappresenta insomma un valore aggiunto.

La scuola con i suoi ritmi spensierati appare in genere come un lontano (e piacevole) ricordo, ma rispolverare il gesto di studiare per portare in fondo uno specifico corso di formazione può rivelarsi vincente sotto molteplici aspetti. Occorre tenere innanzitutto presenti un paio di aspetti: si tratta di un’attività capace di configurare un momento di crescita personale ma anche lavorativa. Tra i principali vantaggi, oltre all'aggiornamento delle competenze legate alla professione, anche l’apprendimento di nuovi strumenti per affinare le proprie capacità e offrire ai clienti le migliori (e più competitive) soluzioni.

Spesso ci si ferma di fronte a quello che è in genere considerato lo scoglio più grande: i costi. L’ideale sarà ricorrere al prestito con cessione del quinto: si tratta di un ‘credito non finalizzato’, dunque non si è tenuti a specificare in che modo verranno spesi quei soldi. Sempre ricordando che anche i neoassunti possono accedere alla cessione del quinto.

Come accrescere la propria esperienza professionale e personale

Tra nuove nozioni con le quali è necessario entrare rapidamente in confidenza e tecnologie digitali sempre pronte a stupire e affiancarsi nel lavoro di tutti i giorni con speciali ‘tools’ (strumenti), è possibile accrescere la propria esperienza professionale e personale. Questo avviene grazie alle molte occasioni di confronto che un corso di formazione offre: i punti di vista cambiano e gli orizzonti si ampliano (potrebbero nascere anche opportunità di collaborazione).

Gli aspetti relazionali contribuiscono a rendere l’esperienza formativa ancora più performante: il desiderio di superare i propri limiti è il segreto per un approccio positivo e dinamico. La mente calibra ogni scelta in ottica futura, grazie all'esplorazione di sempre nuovi settori e dispositivi o programmi ad hoc per migliorare il rendimento nella propria specifica mansione. La competitività è un valore aggiunto che potrà essere senz’altro affinato tramite la partecipazione a un corso di formazione: quando l’obiettivo è scavalcare la concorrenza, infatti, occorre essere sempre in grado di offrire particolari servizi o competenze (animati da know-how dedicati e aggiornati). E’ dunque vero quel che recita il famoso proverbio e cioè che ‘nella vita non si finisce mai di imparare’.

Tanto più in quest’epoca moderna, costantemente connessa e sempre troppo di fretta. Migliorare la propria dimensione lavorativa, affinando certe abilità e capacità specifiche, potrà rappresentare anche un modo per aumentare l’autostima.