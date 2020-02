Un inizio dell’anno scoppiettante per la scuola coratina, che ha permesso ad alcune allieve di prender parte ad alcuni giorni di stage intensivo in danza classica, contemporanea, lyrical jazz e hip hop presso il Centro Sociale della Danza di Salerno durante l’evento About Dance 2020. Le allieve hanno avuto modo di seguire le lezioni con docenti di fama internazionale come Bifulco, Alexandre Stepkine, Perugini, Tatiana Sulejmani, confrontandosi con altre realtà, nuovi stili ed esperienze uniche ed irripetibili.

Alcune ragazze che hanno preso parte allo stage About Dance, hanno vinto una borsa di studio per prender parte allo stage estivo Salerno Danza d’aMare che si terrà a luglio 2020.

Alcune allieve hanno partecipato al concorso organizzato sempre dall’About Dance a Salerno, i cui giudici erano Andrè De la Roche, Kristina Grigorova, Michele Oliva, Marisa Ragazzo e hanno ottenuto applausi e consensi; hanno presentato delle coreografie sapientemente ideate dalla dott.ssa Ins. Pina Scarpa, direttrice artistica della Scuola Danzarte, e sono state premiate con borse di studio, coppe e medaglie al talento.

Nello specifico: Silvia Diaferia presentandosi nella categoria Children con un pezzo di danza contemporanea da solista, ha vinto una borsa di studio per l’evento estivo Salerno Danza D’aMare e una medaglia al talento; Valeria Bucci e Francesca Maldera presentandosi nella categoria Junior con un pezzo per duetto di danza contemporanea, hanno vinto il 2°posto con borsa di studio, coppa e medaglia al talento. Francesca Diaferia presentandosi nella categoria Junior con un pezzo da solista di hip hop coreografato da Michele Sarcina , ha vinto il 2° posto con borse di studio, coppa e medaglia al talento. Rachele Di Tacchio presentandosi nella difficile categoria Classico Intemedio e gareggiando con alleivi ben più grandi di lei Junior ha ottenuto il miglior piazzamento di sempre per età. La direttrice artistica Pina Scarpa ha ricevuto una coppa per il talento e l’innovazione coreografica.

«Le creazioni della nostra scuola - dicono da Danzarte - come sempre, hanno sorpreso: e pensare che l’anno è appena iniziato. Cosa ha in serbo per noi quest’anno accademico? Ad maiora, semper».