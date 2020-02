​Istituto “Battisti-Giovanni XXIII”: la scuola dell’ascolto

L’istituto comprensivo Battisti – Giovanni XXIII si impegna nell’istruzione ma anche nella cura delle esigenze personali dei suoi studenti. Lo fa mettendo a disposizione uno sportello gratuito di ascolto psicologico per la comunità scolastica presieduto dalla dottoressa Wanda Sernia che sarà attivo da martedì 4 febbraio. Le attività dureranno fino alla conclusione dell'anno scolastico con frequenza bisettimanale e prevedranno anche incontri seminariali formativi sulle tematiche adolescenziali.



La complessità che caratterizza l’odierno mondo sociale si riflette in tutti gli ambiti di aggregazione umana, non ultimo la scuola: uno dei principali ambienti di socializzazione che bambini e ragazzi sperimentano fin da subito. Luogo di formazione e di crescita relazionale, la scuola è un coacervo di singole identità messe a confronto, che imparano a sviluppare dinamiche di gruppo in cui giornalmente i ragazzi devono rinegoziare le regole del loro stare insieme.

Per questo l’Istituto “Battisti – Giovanni XXIII”, da sempre sensibile a tali tematiche, nella figura della dirigente scolastica Maria Giuseppa Modeo, ha deciso di affidare a Wanda Sernia il delicato compito di ascoltare gli alunni e i loro genitori. Laureatasi in psicologia a Roma alla facoltà La Sapienza, la dottoressa Sernia opera da tempo nel settore, curando rubriche di psicologia inerenti il mondo della scuola.

La “Battisti – Giovanni XXIII” si conferma una realtà vitale, vicina ai suoi alunni, aggiornata sulle novità di oggi – lo provano ad esempio alcune classi della primaria che seguono il progetto di “Scuola senza zaino” – con uno sguardo aperto e attento alle metodologie formative più moderne ed efficaci: una scuola in cui si impara tutto con serenità.

Il servizio di ascolto psicologico è offerto – a quanti vogliano usufruirne – in modo del tutto gratuito e potrà integrare il percorso di formazione degli studenti, coadiuvando l’attività di genitori e insegnanti nel difficile compito di educare i più piccoli.