Il Polo Liceale Sylos-Fiore di Terlizzi è al passo con la tecnologia: si è dotato di nuovi strumenti didattici che consentiranno a insegnanti e studenti di ottimizzare le ore scolastiche con l’ausilio di mezzi interattivi.

Il liceo vanta già una varietà di sezioni che la distinguono dalle altre scuole: l’aula 3.0 con tablet per ogni alunno, laboratori di informatica, di lingue e di scienze. Coniugando tradizione e innovazione, alla “Sylos-Fiore” la cultura umanistica e quella tecnico-scientifica si intrecciano per offrire agli studenti un’istruzione ampia, solida e di qualità.

Per questo il Polo Liceale ha tra gli obiettivi a medio termine quello di potenziare la sua dotazione tecnologica attraverso l’acquisto di 30 nuovi computer che rinnoveranno uno dei quattro laboratori di informatica. L’ufficio tecnico della scuola, infatti, dopo attenta analisi, ha deciso di acquistare sul mercato on line le nuove apparecchiature che correderanno gli ambienti scolastici.

L’investimento della scuola in almeno 10 nuove LIM è segno dell'attenzione verso lo svolgimento di una didattica sempre più innovativa e multimediale, in linea con i più recenti sviluppi transdisciplinari. La conoscenza non è fatta “a compartimenti stagni” e l’intervento della tecnologie nella formazione scolastica può agevolare l’interconnessione dei contenuti da trasmettere ai ragazzi, ben oltre i vecchi sistemi di apprendimento nozionistico. L’obiettivo della dirigenza è quello di completare nel più breve tempo possibile il piano di dotazione di lavagne interattive nei diversi ambienti didattici della sede scolastica.

Il progresso che la Sylos-Fiore accoglie la conferma “una scuola in movimento”, attenta alle esigenze dei ragazzi, intuendo che un ambiente all’avanguardia e confortevole favorisce il loro apprendimento.