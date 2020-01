Dimmi come ti vesti e ti dirò che sportivo sei

Dopo “la grande abbuffata” delle Feste, non resta che pensare alla palestra. E come ci vestiamo? La risposta arriva da Zagaria sport: «osservando ci siamo accorti che esistono almeno cinque tipi di abbigliamento sportivo super richiesto. Scopriamoli insieme.

Il primo è lo sportivo “non mi dovete parlare”: abbigliamento sportivo, tecnico, ma non troppo e mai scoperto, perché: “tanto in palestra ci vado per allenarmi e non per farmi vedere”, sempre con il cellulare in mano e le cuffie nelle orecchie per evitare ogni incrocio di sguardo e ogni anche minima conversazione perché “non mi dovete parlare”.

La seconda è la sportiva trentenne agguerrita: fisico scolpito, capelli con onde perfette, make-up indelebile e addominali a vista, entra in sala pesi con una falcata degna di Naomi Campbell, catalizzando gli sguardi di tutti. All'improvviso lancia un sorriso al personal trainer e senti cadere manubri sui piedi di aspiranti corteggiatori. Ha trent'anni ed è agguerritissima, fissata con il cross-fit, non si sognerebbe mai e poi mai di partecipare a zumba, “figurati se mi posso mettere a sculettare a ritmo di musica latina”, in palestra indossa rigorosamente leggings tecnici, dell'ultima collezione Joma, con top cortissimo abbinato e scarpa fluo.

Il terzo è lo sportivo “è la mia ultima chance”: ha passato da un pezzo i 30, ma il suo fisico è tonico e scolpito, passa tutto il tempo a chiacchierare con gli amici anche se il suo vero obbiettivo è trovare la compagna della vita, che fino ad ora non si è palesata. Si allena per ore senza mai soffrire la stanchezza, sembra. Lo trovi ogni giorno, anche se cambi orario e ti chiedi “ma non è che dorme qui?”; si veste in modo vistoso, ama il mimetico e le tinte forti, i pantaloni sono rigorosamente aderenti e la canotta tecnica.

La quarta è la sportiva Zumba-clan: una vera e propria setta di fanatiche della disciplina, che arriva insieme, va via insieme, organizza cene e serate fuori. Tu non sei ammessa perché non sei iscritta a zumba e non hai mai nemmeno capito come iscriverti. Sono sempre cariche e sorridenti, anche dopo una giornata di lavoro, e tu pensi “ma che voglia avete?”, si fanno forza una con l'altra e quando sono in ritardo per la lezione se non ti sposti in tempo vieni travolta nel corridoio. Di solito hanno pantaloni in stile hip-hop, maglie e top aggressivi e un addominale che fa invidia alla trentenne.

In fine c’è lo sportivo “sono in palestra non alla sfilata”, categoria nella quale si riconosce la maggior parte di noi, inutile dirlo. Ha preso il primo pantalone della tuta che ha trovato, forse ha addirittura un buco, che di certo non lo valorizza. La maglietta è quella dell'ora di educazione fisica delle medie, i capelli come capita, perché “sono in palestra e non alla sfilata” poi però a fianco a te si siede a fare gli addominali la trentenne agguerrita, vedi sopra.

