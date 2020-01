«Un grande traguardo per un nuovo inizio». È così che due giovani professionisti definiscono il loro studio contabile e tributario inaugurato domenica 29 dicembre in via Bove, al civico 8. Loro sono due coratini, il dott. Claudio Torelli, laureato in economia aziendale alla Facoltà degli Studi di Bari ed iscritto all’Albo dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani, e la rag. Angela Strippoli, iscritta all’ordine dei Tributaristi Lapet di Roma. Entrambi, reduci da un’esperienza decennale nel settore contabile e tributario, hanno finalmente raggiunto il loro obiettivo.

Lo studio offre un servizio a 360 gradi in ambito contabile: si occupa di tenuta della contabilità, consulenza aziendale, di ditte individuali, società di persone, di capitali, cooperative, liberi professionisti; offre consulenza fiscale e tributaria, elaborazione paghe e contributi, gestione del personale e finanza agevolata.

«Vogliamo svolgere il nostro lavoro in maniera minuziosa prestando attenzione particolare alle esigenze di ciascun cliente, instaurando con quest’ultimo un rapporto non solo lavorativo, ma anche confidenziale - affermano i due professionisti - Il nostro lavoro viene svolto con impegno e costanza professionale, affinché i nostri cliente si sento seguiti e guidati al meglio.

Ci impegneremo al meglio affinché i nostri clienti già avviati svolgano il proprio lavoro con serenità preoccupandosi solo di dare il meglio per la propria attività. Inoltre particolare attenzione viene riservata alle start up (nuove attività) che si affacciano al mondo dell’imprenditoria per la prima volta e hanno bisogno di un’accurata consulenza e sostengo per la realizzazione dei propri progetti lavorativi; siamo in un momento di recessione economica, tuttavia un’attenta gestione, passione lavorativa e attenzione al cliente sono gli strumenti necessari per raggiungere ottimi risultati».