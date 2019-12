Se vuoi concederti un momento di dolcezza più unico che raro, nella pasticceria Creme Caramel il piacere non è un peccato: la gioia di gustare leccornie di ogni genere è assicurata.

Forti di un’esperienza trentennale, i pasticceri di Creme Caramel preparano da sempre i dolci più buoni della tradizione locale, mantenendo alti standard qualitativi. I segreti di questa antica arte si uniscono alla raffinata sapienza dei suoi pasticceri per offrire a tutti dei prodotti genuini, di elevatissima qualità.

Quella che dal principio era una piccola pasticceria, sorta nel 1991, si è sempre più ampliata nel corso degli anni, fino a diventare oggi una realtà di successo in tutta Corato.

Puntando sulla cura dei dettagli e sull’estrema competenza, la pasticceria ha saputo infatti interpretare e reinventare l’arte dolciaria, rendendosi ormai un riferimento e un punto di ritrovo per una clientela affezionata e desiderosa di gustare dolci di prima scelta, realizzati con materie prime di qualità e a kilometro zero. Ogni preparazione è magistralmente eseguita con farine e uova del posto ma l’ingrediente segreto resta l’amore dei maestri pasticceri il cui lavoro si impasta ogni giorno con la loro grande passione.

Fervono i preparativi in vista delle imminenti feste natalizie e già questi artigiani di dolcezza sono all’opera. Ecco che alle classiche paste di mandorla con la ciliegia, al pistacchio e al cioccolato, si affiancano cartellate, marzapani, sasamelli nonché il mandorlato di Puglia (con l’impasto a base di farina di mandorle e altri prodotti pregiati) e dulcis in fundo i panettoni.

La pasticceria propone ben dieci varietà di panettone (e di pandoro), preparati rigorosamente in modo artigianale. Accanto alla ricetta tradizionale si scoprono delle golose novità come il panettone al cioccolato con - a scelta - arancia, albicocca o pera, quello al pistacchio, e soprattutto lo speciale panettone ai frutti di bosco con sopra la colata di cioccolato bianco, vero fiore all’occhiello di Creme Caramel che ne fa la sua cifra distintiva.

Genuinità e tradizione si intrecciano a ricette innovative e gustose che rendono i dolci di Creme Caramel veri e propri prodigi per il palato dei suoi avventori. Questi si recano appositamente in pasticceria per assaporare dolci unici e creativi come la bavarese al cioccolato attorniata dal torroncino o anche il cestino di torrone panna e caramello. La pasticceria/gelateria offre inoltre, un servizio di rosticceria e di bar in cui ogni cornetto sfornato è preparato artigianalmente con un’ampia scelta di proposte: dal cornetto classico a quello ai cereali, vegano e tanto altro.

Creme Caramel è un luogo di piacevoli momenti di dolcezza per tutti perché la passione verso quel che si produce si fa amore per le persone che sanno dov’è di casa la genuinità.

Contatti

Creme Caramel

Via Alcide De' Gasperi 70, Corato (BA)

Tel. +39 080 872 8838