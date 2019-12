In un mondo che si evolve costantemente con estrema rapidità, la formazione continua è fondamentale per riuscire a stare al passo coi tempi. Per questo l’associazione Universalia è impegnata nell’istruzione e nella formazione, attivando molteplici corsi che abbracciano svariati ambiti del sapere. Dalla preparazione in campo scientifico a quella legata alle materie umanistiche, Universalia offre un’ampia gamma di possibilità a chiunque voglia usufruire di canali di apprendimento alternativi a quelli tradizionali, per conseguire una preparazione ad hoc. I corsi sono infatti destinati a più categorie di studenti: post-diploma, post-laurea, concorsisti e tanto altro.



Nel mese di gennaio 2020 è prevista la pubblicazione del bando di concorso per le accademie e le scuole militari pertanto Universalia istituisce degli appositi corsi, in vista dell’imminente prova scritta, dedicati a quanti sognano di entrare a far parte dei corpi dell’arma. Gli aspiranti cadetti potranno contare sulla professionalità di docenti esperti e preparati nelle singole discipline inerenti l’esame teorico.

Quella che il centro Universalia propone è un’offerta formativa che si estende a tutti coloro che intendono affrontare i concorsi nelle forze armate, assicurando anche tutoraggio e lezioni on line ai candidati VFP1 e VFP4 nonché a quanti ambiscano a una carriera nel corpo dei carabinieri, nella polizia di Stato, in finanza, nella polizia penitenziaria e nei vigili del fuoco, istituendo anche i corsi preparatori per allievi sottoufficiali. L’aspirazione a intraprendere una strada nell’esercito, nell’aeronautica o nella marina è quindi sostenuta dall’associazione attraverso specifici percorsi formativi che predispongono i candidati a sostenere serenamente i test previsti dai relativi bandi.

Universalia offre, inoltre, i corsi di recupero di inglese (A1-C2) e informatica, dando ripetizioni su specifiche materie scolastiche mediante l’iniziativa “S.O.S. compiti” in cui tutor specializzati in didattica e psicopedagogia provvedono al potenziamento, all’approfondimento e alla risoluzione delle difficoltà scolastiche. Il centro è anche impegnato nell’assistenza di base per studenti con handicap, provvedendo alla loro piena integrazione. Le lezioni proposte sono pertanto realizzate in un’ottica di graduale sviluppo e monitoraggio delle conoscenze trasmesse e garantiscono un effettivo sostegno agli alunni.

In ordine alla sua vocazione multidisciplinare, l’associazione organizza convegni e conferenze artistiche e propone insegnamenti pratici di attività subacquea (di primo e secondo livello), nozioni di primo soccorso, corsi professionalizzanti per la preparazione di figure educative e di baby-sitting, corsi di paracadutismo, di difesa civile, di tutela ambientale e sanitaria.

Il centro Universalia è sempre presente all’appello dei suoi allievi, rispondendo con passione e professionalità al loro crescente bisogno di conoscenza e competenza.

Contatti

Il centro Universalia è situato in via Cadorna 12 a Corato.

Tel. +39 392 32.76.957

Mail info@universaliacorato.it

Visita il sito http://universaliacorato.it/